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FenerbahçeArtık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'
• 17 Nisan 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:

Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var! 'Seni daha ne kadar öveceğiz'

Ülker Stadı'nda Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde performanslarıyla ayakta alkışlanan bazı futbolcuların dün akşam aynı oyunu sergileyememeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından yazar yorumları ve 90 dakika sonrasında yaşanan o gelişmeler...

• 17 Nisan 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:
1Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasınsa Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'yi ağırladı. Fenerbahçe; Serdar Aziz ve Arda Güler'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2ŞANSAL BÜYÜKA

ŞANSAL BÜYÜKA

Fenerbahçe, geride bıraktığımız hafta Galatasaray karşısında çok iyi sonuç almış olsa bile çok iyi oynamamıştı. Futbolu buna rağmen hafta boyu çok abartıldı.Fenerbahçe, Göztepe maçına adeta golle başlamasına rağmen, sonraki dakikalarda hep geriye gitti. Göztepe, başlangıçta yediği golün şaşkınlığını attıktan sonra Fenerbahçe’yi Fenerbahçe’nin silahıyla durdurdu.

3Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Göztepe önde bastı. Böylece Fenerbahçe’nin önde basmasını, hızlı ve organize ataklarla çıkmasını engelledi. Nitekim, ilk yarıda önce Moubandje’nin, sonra Tjaniç’in vuruşlarını kaleci Altay önledi. Halil’in şutu kılpayı dışarı çıktı.

4Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Oysa Fenerbahçe, duran toptan kazandığı golün dışında, ilk yarıyı yarım pozisyon bulamadan tamamladı. Hem de kalesinde büyük tehlikeler yaşayarak... İrfan Can’ın hakkını yemişiz. Sahada dursa, kalitesi yeter... Oynadığında zaten sonucu değiştiriyor. Özellikle ilk yarıda çok arandı. Mert Hakan, Galatasaray maçının çok gerisinde kaldı.

5Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Bitmedi, Osayi Samuel‘in kanadından Göztepe çok geldi. Bu pozisyonlarda Rossi hiç dönmedi, savunmaya hiç yardım etmedi. Serdar Dursun topla hiç buluşamadı. Ferdi, kişisel oyun merakından çok top kaybetti.

6Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Fenerbahçe belki de erken golü de bulunca, “Nasıl olsa kazanırım” anlayışına kapıldı. Ancak kaleci Altay’ın çıkardığı iki top olmasa, ilk yarı sonunda soyunma odasına yenik giden taraf olurdu.

7Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

İkinci yarıda fazla değişen birşey olmadı. Sahada durgun Fenerbahçe karşısında, diri Göztepe vardı. Fenerbahçe pozisyon bulmakta zorlandı ama ilk yarıda olduğu gibi Göztepe’ye “bol keseden” pozisyon da vermedi.

8Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Maçın başından sonuna kadar “canavar” gibi oynayan, sahanın her yerini dolaşan, her tehlikeyi büyümeden bastıran adeta “deli danalar” gibi dolaşan, daha doğrusu “canını dişine takıp koşan” Crespo vardı.

9Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Bu nasıl bir kondisyon, bu nasıl bir yürek, bu nasıl bir takımdaşlık duygusu... Nerede bir topa müdahale gerekiyorsa, savunmada, hücumda, orta alanda; her yerde Crespo vardı...

10Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Fenerbahçe’nin penaltısını kullanmak için topu eline alan Valencia’nın, seyircinin isteği üzerine topu Arda‘ya bırakması, çarpıcı bir “Abilik” örneğiydi. Göztepe 9 maçtır kaybediyordu. Fenerbahçe yenilgisi ile bu seri 10 maça çıktı. Yazık... Koca Göztepe takımı, “dönülmez akşamın ufkunda” gibi...

11Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Tıpkı geçen hafta Galatasaray maçında olduğu gibi Fenerbahçe’nin en iyi maçlarından biri değildi. Ama Fenerbahçe kazanmayı alışkanlık haline getirdi. Biraz kımıldaması bile kazanması için yetiyor. Göztepe maçı da kımıldayarak kazandığı maçlardan biri oldu.

12MESUT KALE

MESUT KALE

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray’ı ezici bir üstünlükle yenen Fenerbahçe, dün gece Yeni Malatyaspor’dan sonra ha düştü ha düşecek dediğimiz Göztepe’yi konuk etti. İsmail Kartal, derbide cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci’nin yerine, ilk 11’e Pelkas’ı ekledi. Son 8 maçın 7’sini kazanan sarı-lacivertlilerde artık tribünler ne olursa olsun tam destek halinde… Her maç kapalı gişe...

13Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Maça taraftarın gücünü de arkasına alarak müthiş bir baskıyla başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Serdar Aziz ile öne geçen golü korner atışından buldu. Golden sonra da baskısını sürdüren sarı-lacivertlilerin 2. golü 20. dakikada Miha Zajc’ın müthiş vuruşuyla buldu ama belki de haftanın golü diyeceğimiz bu pozisyon VAR’a takıldı ve ofsayt nedeniyle iptal edildi.

14Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Sarı-lacivertlilerin baskısını yavaş yavaş kıran konuk ekip Göztepe oyuna ortak oldu. İlk yarıya harikaya başlayan Fenerbahçeli oyuncularının, ‘Ne de olsa kazanırız’ düşüncesi, oyunun hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Üstüne üstlük bir de 31. dakikada Pelkas sakatlanınca, ileri uçtaki hücum çeşitliliği iyice azaldı. Szalai’yi, Pelkas’ın yerine oyuna dahil oldu, İsmail Kartal, Ferdi’yi sol öne geçti.

15Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Maçın belki de kırılma noktası diyebileceğimiz 41. dakikada Göztepeli Tijanic’in yüzde yüzlük gol şutunu Altay kornere çeldi. Sarı-lacivertliler müthiş başladıkları ilk yarıyı kötü bitirdi. İkinci yarıya da ilk yarıdaki kadar etkili başlayamayan Fenerbahçe ileride çoğalamadı, hücumda üretkenlik gösteremedi. Fenerbahçe’de İrfan Can’ın yokluğu çok hissediliyordu.

16Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Tribünler “Arda Güler” diye seslenirken, maçın 67. dakikasında İsmail Kartal kötü gidişata ‘dur’ diyecek hamleyi yaptı. Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Hakan'ı kenara alan tecrübeli teknik adam yerine Arda Güler, Valencia ve Berisha'yı oyuna dahil etti. Sol beke tekrardan Ferdi geçti.

17Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Fenerbahçe hücumdaki tüm etkisini kaybetmişken bu değişiklikler hem tribünleri hem de sarı-lacivertleri yeniden canlandırmıştı. Yeniden etkili hücum etmeye başlayan Fenerbahçe, Arda Güler’in harika pasını gole çeviremeyen Rossi’ye yakınırken VAR devreye girdi. Rossi tam bomboş kaleye topu göndereceği sırada arkadan Moubandje’nin yaptığı hareket, ‘bariz gol şansını engelleme’ nedeniyle penaltı olarak değerlendirildi.

18Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Topun başına Valencia geçecekti ancak tribünlerdeki Arda Güler sesleri sonrası Ekvadorlu yıldız topu genç yıldıza bıraktı. Daha 17. yaşında Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin umudu olan Arda, Süper Lig’de 3., takımının da 2. golünü kaydetti. Golden sonra Arda, Göztepe kalesine müthiş bir şut bir de Rossi’ye harika bir pas attı ama Uruguaylı değerlendiremedi.

19Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Fenerbahçe maçı 2-0 kazanırken serisine 3 puan daha yazdırdı. İsmail Kartal son 9 maçında 8 galibiyet alarak gelecek sezon için yönetimin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Ancak bu Fenerbahçe’nin olmazsa olmazı İrfan Can Kahveci bu akşam mumla arandı. Ne zaman Arda Güler oyuna girdi, Fenerbahçe’nin oyun zekası yerine geldi. Bir diğer kırılma noktası ise Altay Bayındır’ın ilk yarıdaki iki kurtarışı.

20Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

Arda Güler’e tekrar gelirsek... Artık seni daha ne kadar öveceğiz. Arda’yı 30 dakikada izlemek artık bir sporsever olarak bana yetmiyor. İsmail Hoca eğer Szalai yerine Arda Güler’i alsa oyunu daha erken koparabilirdi.

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22Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci yok artık o var Seni daha ne kadar öveceğiz

 

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