Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın evinin ahırında bulundu! Cinayet darbesi şüpheleri damadın üzerine çekti

30.04.2026 - 09:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)-

Ardahan'da kayıp olarak aranan Müslümat Özer (60), jandarma tarafından evinin ahırında ölü olarak bulundu. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen kadının damadı G.S. gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı.