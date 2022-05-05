Arda Güler'de büyük tehlike! Neredeyse 'çerez' parasına transfer olacak!

Yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa basını, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon oynadığı futbolla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Arda Güler'le ilgili bomba bir iddiayı gündemine taşıdı. Fenerbahçe'nin Arjantinli bir yıldızla ilgilendiği öne sürülürken, Kim Min Jae'ye için yapılan dev teklif de ortaya çıktı.