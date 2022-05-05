• 05 Mayıs 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
Arda Güler'de büyük tehlike! Neredeyse 'çerez' parasına transfer olacak!
Sözleşmesinde '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Arda Güler için 5 dünya devi kolları sıvamaya başladı. Yüksek gelirleriyle ön plana çıkan bu kulüplerin Arda'nın sözleşmesindeki maddeden yararlanması an meselesi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...
• 05 Mayıs 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
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Yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa basını, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon oynadığı futbolla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Arda Güler'le ilgili bomba bir iddiayı gündemine taşıdı. Fenerbahçe'nin Arjantinli bir yıldızla ilgilendiği öne sürülürken, Kim Min Jae'ye için yapılan dev teklif de ortaya çıktı.
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Yeni sezon için teknik direktör adaylarıyla görüşen Başkan Ali Koç'un gündeminde 3 isim var: Jorge Jesus, Joachim Löw ve İsmail Kartal...
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