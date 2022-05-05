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FenerbahçeArda Güler'de büyük tehlike! Neredeyse 'çerez' parasına transfer olacak!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Arda Güler'de büyük tehlike! Neredeyse 'çerez' parasına transfer olacak!
• 05 Mayıs 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:

Arda Güler'de büyük tehlike! Neredeyse 'çerez' parasına transfer olacak!

Sözleşmesinde '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Arda Güler için 5 dünya devi kolları sıvamaya başladı. Yüksek gelirleriyle ön plana çıkan bu kulüplerin Arda'nın sözleşmesindeki maddeden yararlanması an meselesi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

• 05 Mayıs 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak
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Yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa basını, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon oynadığı futbolla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Arda Güler'le ilgili bomba bir iddiayı gündemine taşıdı. Fenerbahçe'nin Arjantinli bir yıldızla ilgilendiği öne sürülürken, Kim Min Jae'ye için yapılan dev teklif de ortaya çıktı.

2Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

İsmail Kartal'la son 11 maçta 10 galibiyet elde eden Fenerbahçe'de artık tek hedef ligi ikinci bitirmek...

3Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Yeni sezon için teknik direktör adaylarıyla görüşen Başkan Ali Koç'un gündeminde 3 isim var: Jorge Jesus, Joachim Löw ve İsmail Kartal...

4Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Fenerbahçe'de uzun bir süre listenin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile maddi konularda henüz anlaşma sağlanamadı ancak görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

5Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Geçen hafta Ali Koç'un Portekiz'de bir araya geldiği Jorge Jesus ise Sarı-Lacivertli takımdan düşünmek için süre istemişti.

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Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye 'Evet' demesi durumunda yardımcılarıyla birlikte yıllık 10 milyon Euro gibi bir maliyeti olması bekleniyor.

7Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Başkan Ali Koç'un son tercihi ise halihazırda takımın başında olan İsmail Kartal ile yeni sezonda da devam etmek...

8Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Teknik direktör konusunda son durum böyleyken Fenerbahçe ile ilgili Avrupa basınında ise transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

9Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Arjantin basını, 30 Haziran'da Boca ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Pavon'u Fenerbahçe'nin de istediğini yazdı.

10Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

26 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu bu sezon 21 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

11Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Fransız basını ise İtalyan devleri Juventus, Milan ve Inter'in Arda Güler'i kadrosuna katmak için yarıştığını yazdı.

1230 MİLYON EUROLUK MADDE ONLAR İÇİN ÇEREZ PARASI

30 MİLYON EURO'LUK MADDE ONLAR İÇİN 'ÇEREZ' PARASI

Haberde ayrıca Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneğini izlediği belirtildi.

13Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Son olarak İtalyan basını da Napoli'nin Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi transfer etmek istediğini öne sürdü.

14Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

Haberde İtalyan ekibinin Manchester United'dan kiraladığı Axel Tuanzebe'nin bonservisini almayacağı vurgulandı.

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Napoli'nin 15 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısını kadrosuna katmak istediğinin altı çizildi.

16Arda Gülerde büyük tehlike Neredeyse çerez parasına transfer olacak

 

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