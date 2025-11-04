Araç satmak isteyenlere büyük tuzak! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

2

Aracını satmak için arayan şahsın ısrarla kendisinden ödeme isteyerek kapora atma bahanesiyle dolandırmaya çalıştığını anlatan esnaf Cem İbrahim Alkan, "Ben iş yerindeyken bir yabancı numara beni aradı. Aracımı bir satış ilan sayfasına koymuştum. Bir alıcı da araçla ilgili birkaç soru sordu. Alıcı aracının ekspertizini istedi ve biraz pazarlık yaptı. Alıcı bana, ‘Abi aracınızı beğendim, Antalya'dan arıyorum, cuma günü eşimle birlikte geleceğim ve bana iban atın ben size parayı göndereyim' dedi. Ben de tamam dedim. İş yerinde yoğunluk olduğu için çalışıyordum. Alıcıdan bana 20 bin TL para talebi olan bir bildirim geldi. Benim kafam dağınıktı ve bakmadan bildirimi onayladım. Sonra birkaç dakika sonra alıcı beni arayarak ‘Abi ben sana parayı gönderdim ama gitmedi' dedi. Benden tekrardan denememi istedi. Bankadan 15 bin TL para talebi olan bildirim geldi. Bildirime dikkatlice bakınca ‘Alıcı sizden şu kadar para talep ediyor ve onaylıyorsanız aşağıdaki linke tıklayın' bildirime dikkatlice okuyunca onaylamadım. Onaylamadıktan sonra adamı alıcıyı aradım. ‘Kardeşim sen benden para talep ediyorsun, bu ne iş diye sordum. Alıcı bana, ‘Abi o önemli değil bankalar böyle yapıyor ve sen o linke tıkla' dedi. Bildirime baktığımda ‘sen benden para talep ediyorsun ve bana para göndermiyorsun' dedi. Alıcı bana linke tıkla diye ısrar etti ve sonra telefonu kapattı" dedi.