Antalyalı Çift mera alanı olmadığı için hayvanlarını şehir merkezinde otlatıyorlar

Hüsniye Gönül ise kazançlarını kendileri için harcamayıp hayvanlara yem aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Yemlemesek besili olmazlar, kendimize almıyoruz onlara alıyoruz. Yem alıyoruz, bitiyor, bir daha veresiye alıyoruz, idare ediyorlar. Yem de pahalı, bir çuval küspe 600 TL. Hayvanları yemlemek için borçlanıyoruz. Başa gelen çekilir. Bu işi yapan gençler şevkle ve saygıyla çalışmalı".