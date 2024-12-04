Antalyalı Çift mera alanı olmadığı için hayvanlarını şehir merkezinde otlatıyorlar
Antalya şehir merkezinde 44 yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve yaşları 74'e dayanan Hüsniye ve Mehmet Gönül çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen azimle işlerini sürdürüyor. Hayvancılığı hem geçim kaynağı hem yaşam tarzı olarak gören çift, gençlere bu mesleği tavsiye ediyor. Çalışmanın önemini vurgulayan ve hayvancılığın küçümsenmemesini isteyen Hüsniye Gönül, "Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değildir. Kendi malını güdüyorsan kimse sana çoban demez. Bu işin emeğiyle ekmek kazanıyorum. Gençler bunu bilmiyor, koyunları sat diyorlar. Bana ekmeği kim getirecek?" ifadelerini kullandı.
İHA
• 04 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme: