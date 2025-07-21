Antalya'da rekor kırıldı: 53 derece açıklanmıştı, hissedilen farklı oldu!

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Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Antalya'nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nda sadece turistler görüldü. Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi.