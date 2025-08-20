Antalya'da kendi okullarını kendileri hazırladılar: Öğretmenlerden örnek hareket
Antalya'nın Kepez ilçesinde aynı kampüs içinde eğitim veren üç okulun müdürü ve öğretmenleri, yaz tatilinde fırçaları ellerine alarak sınıfları boyadı, sıraları yeniledi. Tatil yerine gönüllü mesai yapan eğitimciler, öğrenciler için pırıl pırıl bir okul hazırladı. Müdür Ramazan Burak Kahyaoğlu, "Bu yıl hiç tatil yapmadan yeni döneme hazırlanıyoruz" dedi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Kepez İlkokulu, Kepez Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda yaz tatili hummalı çalışmayla geçiyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının bitmesinin ardından, okul yönetimi ve öğretmenler, yeni döneme hazırlık için gönüllü mesai başlattı.
Sene içinde düzenlenen organizasyonlardan elde edilen gelirle boya alındı, öğretmenler sıraları zımparalayarak yeniledi, sınıf ve koridorların duvarlarını boyadı. Boyacıya verilecek ücretin okulun diğer ihtiyaçlarına aktarılması kararlaştırılırken, okulun öğretmenler odası da baştan aşağı yenilendi.
Okul Müdürü Ramazan Burak Kahyaoğlu, yaz döneminde hiç ara vermeden çalıştıklarını belirterek, "20 Haziran'da karneleri dağıttıktan sonra kollarımızı sıvadık. Önce dış cepheyi boyadık, ardından ihata duvarlarını, sınıfları, koridorları yeniledik. Öğretmenler odasını baştan düzenleyip yeni koltuk takımları aldık. Destek personelimiz için çamaşır ve bulaşık makinesi temin ettik. Tuvaletlerin, elektrik ve su tesisatlarının bakımlarını yaptık. 606 sırayı zımparalatarak yeni gibi hale getirdik. Belediye ile iş birliği içinde bahçe düzenlemelerini sürdürüyoruz. Mezuniyetler için kep ve cübbeler aldık. Bu yıl gönüllü olarak hiç tatil yapmadan yeni yıla hazırlanıyoruz" dedi.Kahyaoğlu, 2 bin 200 öğrenci ve 137 öğretmenin bulunduğu okulda, yoğun bir tempoyla görev yaptıklarını vurgulayarak, "Bazen ailemizden fedakârlık ediyoruz ama çocuklarımızın daha huzurlu ve mutlu olması için buna değer" diye konuştu.
Okulda 3'üncü sınıfta kızı öğrenim gören veli Özcan Efe, "Üç çocuğum bu okulda okudu, ikisi mezun oldu. Müdürümüz ve öğretmenlerimiz her yıl okulu yeniliyor. Bu yıl da sıralar, sınıflar, duvarlar hazırlandı. Okul pırıl pırıl yeni yıla hazır" dedi.
Okulda destek hizmetlerinde görev yapan ve aynı zamanda veli olan Aysun Aydın ise yaz boyunca okulda çalıştığını belirterek şunları söyledi:"Burada hem veliyim hem de görevliyim. Yaz döneminde hem bir anne hem çalışan olarak hep buradaydım. Boyadan sıralara, tuvaletlerden klimalara kadar her işte yanlarındaydım. Burayı kendi evim gibi görüyorum. Çocuklarım kullanacakmış gibi temizlik yaptım. Klimalar kontrol edildi, sabunluklar yenilendi, sıralar zımparalandı, boyalar yapıldı. Çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, su sebilimiz alındı. Öğretmenlerimiz baş tacımız. Onlar olmasa biz olmayız. Hep birlikte okulu el birliğiyle yeni yıla hazırlıyoruz."