Antalya'da kendi okullarını kendileri hazırladılar: Öğretmenlerden örnek hareket

Okul Müdürü Ramazan Burak Kahyaoğlu, yaz döneminde hiç ara vermeden çalıştıklarını belirterek, "20 Haziran'da karneleri dağıttıktan sonra kollarımızı sıvadık. Önce dış cepheyi boyadık, ardından ihata duvarlarını, sınıfları, koridorları yeniledik. Öğretmenler odasını baştan düzenleyip yeni koltuk takımları aldık. Destek personelimiz için çamaşır ve bulaşık makinesi temin ettik. Tuvaletlerin, elektrik ve su tesisatlarının bakımlarını yaptık. 606 sırayı zımparalatarak yeni gibi hale getirdik. Belediye ile iş birliği içinde bahçe düzenlemelerini sürdürüyoruz. Mezuniyetler için kep ve cübbeler aldık. Bu yıl gönüllü olarak hiç tatil yapmadan yeni yıla hazırlanıyoruz" dedi.Kahyaoğlu, 2 bin 200 öğrenci ve 137 öğretmenin bulunduğu okulda, yoğun bir tempoyla görev yaptıklarını vurgulayarak, "Bazen ailemizden fedakârlık ediyoruz ama çocuklarımızın daha huzurlu ve mutlu olması için buna değer" diye konuştu.