Ali Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor

Demirel daha önce yatığı açıklamada takımının hedefinden bahsederek şu ifadeleri kullandı; "Sorunları, dertleri konuşmaktansa, daha iyisini yapmayı düşünmemiz daha doğru geliyor bana. Ekibim ve ben olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yukarısı, belki Konferans Ligi'ne katılma. Sonuç ne olur, onu sezon sonunda göreceğiz."