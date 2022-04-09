Ali Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor
Süper Lig'in 32.hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yenmesini bildi. 5 golün atıldığı 90 dakikada Ali Koç'un ocak ayında Süleyman Hurma'dan istediği tecrübeli futbolcunun 3 ay sonra golle tanışması dikkat çekerken, maçta Volkan Demirel'in pozisyonlara verdiği tepki ise olay yarattı.
Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, 3-2'lik skorla galip geldi. Ev sahibinin gollerini 31. dakikada Adnan Uğur, 38'de Aleksander Pesic ile 72'de Kristijan Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 67'de Tarkan Serbest ve 82'de Muleka'dan geldi.
Demirel daha önce yatığı açıklamada takımının hedefinden bahsederek şu ifadeleri kullandı; "Sorunları, dertleri konuşmaktansa, daha iyisini yapmayı düşünmemiz daha doğru geliyor bana. Ekibim ve ben olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yukarısı, belki Konferans Ligi'ne katılma. Sonuç ne olur, onu sezon sonunda göreceğiz."
Sezon bazı Maccabi Tel Aviv'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e gelen Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. 12 Mart'taki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen golcü futbolcu, o maçla birlikte, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray mücadelelerini de boş geçti.
Mücadelede Karagümrük, Kasımpaşa'nın ağlarını sarstığı sırada kulübede Volkan Demirel gol sevincine kalktı. Fakar daha sonrasında hakemin ofsayt kararı vermesiyle iptal oldu. Ofsaytı gören Demirel büyük üzüntü yaşadı. Karagümrük'ün 2. golünde ise Volkan Demirel adeta yedek kulübesinde çıldırdı. Sevincini ilk önce teknik heyetle paylaşan Demirel daha sonrasında kulübeye vurarak kutladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.