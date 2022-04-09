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Fatih Karagümrük SporAli Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor
HaberlerFatih Karagümrük Spor Haberleri Ali Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor
• 09 Nisan 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:

Ali Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor

Süper Lig'in 32.hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yenmesini bildi. 5 golün atıldığı 90 dakikada Ali Koç'un ocak ayında Süleyman Hurma'dan istediği tecrübeli futbolcunun 3 ay sonra golle tanışması dikkat çekerken, maçta Volkan Demirel'in pozisyonlara verdiği tepki ise olay yarattı.

• 09 Nisan 2022 - 16:14 • Son Güncelleme:
1Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor
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Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

2Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, 3-2'lik skorla galip geldi. Ev sahibinin gollerini 31. dakikada Adnan Uğur, 38'de Aleksander Pesic ile 72'de Kristijan Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 67'de Tarkan Serbest ve 82'de Muleka'dan geldi.

3Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 46'ya yükseltti. Kasımpaşa 41 puanda kalarak 4 maç sonra kaybetti. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk edecek.

4Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Fenerbahçe'nin efsanesi, Karagümrük'ün teknik patronu Volkan Demirel, teknik adamlık kariyeri için şu sıralar önemli bir sınav veriyor. Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ev sahibi ilk yarı 2-0 önde tamamladı. Volkan Demirel'in bir pozisyon sonrası verdiği tepki ise olay oldu.

5Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Demirel daha önce yatığı açıklamada takımının hedefinden bahsederek şu ifadeleri kullandı; "Sorunları, dertleri konuşmaktansa, daha iyisini yapmayı düşünmemiz daha doğru geliyor bana. Ekibim ve ben olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yukarısı, belki Konferans Ligi'ne katılma. Sonuç ne olur, onu sezon sonunda göreceğiz."

6Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Maça ağırlığını koyan Karagümrük Adnan Uğur'un golüyle öne geçti. Bu golden yaklaşık 8 dakka sonrası ise sahneye çıkan Pesic farkı 2'ye çıkardı.

7Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Sezon bazı Maccabi Tel Aviv'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e gelen Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. 12 Mart'taki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen golcü futbolcu, o maçla birlikte, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray mücadelelerini de boş geçti.

8Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Hatta Galatasaray karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Sırp futbolcu en sonuncu golünü 15 Ocak'ta Çaykur Rizespor ağlarına bırakmıştı. Pesic bu maçta attığı gol ile uzun süren sessizliğini noktaladı.

9Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Karagümrük'te 24 maçta 13 gol, 2 asistlik bir performans çizen Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Sırp futbolcu, gol krallığı yarışında beşinci sırada bulunuyor.

10Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

Mücadelede Karagümrük, Kasımpaşa'nın ağlarını sarstığı sırada kulübede Volkan Demirel gol sevincine kalktı. Fakar daha sonrasında hakemin ofsayt kararı vermesiyle iptal oldu. Ofsaytı gören Demirel büyük üzüntü yaşadı. Karagümrük'ün 2. golünde ise Volkan Demirel adeta yedek kulübesinde çıldırdı. Sevincini ilk önce teknik heyetle paylaşan Demirel daha sonrasında kulübeye vurarak kutladı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

11Ali Koçun prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı Herkes bu hareketleri konuşuyor

 

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