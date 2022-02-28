Ali Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'

Fenerbahçe, 2020-21'in yıldızı olan Dimitris Pelkas için sezon sonunda Dinamo Moskova'dan 7 milyon euroluk teklif almış ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı reddetmişti. O dönem Dimitris Pelkas'dan 9-10 milyon euro civarı teklif bekleyen Fenerbahçe, umduğunu bulamamış ve 2021-22'ye de Yunan futbolcuyla başlamıştı.