Ali Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'
Bu sezon Erol Bulut dönemini aratan ve silik performansıyla gözden çıkarılan yıldız futbolcunun kendisine gelen bazı transfer tekliflerini reddetmesi Fenerbahçe cephesinde şok etkisi yarattı. İşte sıcak gelişme...
Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması tüm planları alt üst etti. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe taraftarından büyük tepki görüyor.
Tecrübeli teknik adam sol bekte Hatayspor müsabakasında görev verdiği Çağtay Kurukalıp konusunda kararsız. Bu bölgede Szalai'nin olacağı gelen haberler arasında.
Altyapıdan Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a A Takım'da şans veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir transfere de imza attı. Özellikle 17 yaşına yeni giren Arda'nın performansıyla güzel tepkiler alan Kanarya, son olarak Benfica'da forma giyen orta saha İsak Vural'ı kadrosuna kattı.
Konyalı babası, Norveçli annesi olan 2006 doğumlu İsak'ın, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan yıldız adayı, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu.
Dimitris Pelkas, Ali Koç'un tüm planlarını altüst etti. Gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis kazanmak isteyen ve oyuncuyu sezon sonunda satmayı planlayan Ali Koç, Yunan futbolcunun aldığı kararla adeta şoka uğradı.
Fenerbahçe, 2020-21'in yıldızı olan Dimitris Pelkas için sezon sonunda Dinamo Moskova'dan 7 milyon euroluk teklif almış ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı reddetmişti. O dönem Dimitris Pelkas'dan 9-10 milyon euro civarı teklif bekleyen Fenerbahçe, umduğunu bulamamış ve 2021-22'ye de Yunan futbolcuyla başlamıştı.
Ancak Vitor Pereira'nın gelişiyle formasını kaptıran Pelkas, haftalar ilerledikçe formunu kaybetmiş ve piyasasını düşürmüştü. Buna rağmen Dinamo Moskova'nın devre arasında 28 yaşındaki futbolcu için yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edilmiş ancak Rus ekibi bekleme kararı alarak söz konusu teklifi sezon sonuna bırakmıştı.
Dimitris Pelkas'ı satıp bonservis geliri elde etmek isteyen Fenerbahçe, tüm bu gelişmeler ışığında sabırsızlıkla gelecek teklifleri beklerken oyuncudan gelen şok kararla sarsıldı. İddiaya göre Pelkas, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatması üzerine, bu ülkeden gelecek teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Yunan futbolcunun bu hamlesi üzerine Ali Koç'un tüm planları altüst olurken Sarı-Lacivertliler olası diğer teklifler için pusuda bekliyor.