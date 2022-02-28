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FenerbahçeAli Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'
• 28 Şubat 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:

Ali Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'

Bu sezon Erol Bulut dönemini aratan ve silik performansıyla gözden çıkarılan yıldız futbolcunun kendisine gelen bazı transfer tekliflerini reddetmesi Fenerbahçe cephesinde şok etkisi yarattı. İşte sıcak gelişme...

• 28 Şubat 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
1Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum
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Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması tüm planları alt üst etti. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe taraftarından büyük tepki görüyor.

2Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Novak'ın tedavisi halen sürerken, Slavia Prag karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nun da sakatlanması İsmail Kartal'ın planlarını da altüst etti.

3Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Tecrübeli teknik adam sol bekte Hatayspor müsabakasında görev verdiği Çağtay Kurukalıp konusunda kararsız. Bu bölgede Szalai'nin olacağı gelen haberler arasında.

4Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Son haftaların formda ismi Arda Güler ise Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi 11'de sahaya çıkacak. 17 yaşına giren Arda, yedek başladığı Slavia Prag maçına sonradan girip, klasını konuşturmuştu.

5Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan, elinde bir tek ligi üst sıralarda bitirip Avrupa'ya gitme hayali kalan Fenerbahçe, gençlik operasyonuna başladı.

6Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Altyapıdan Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a A Takım'da şans veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir transfere de imza attı. Özellikle 17 yaşına yeni giren Arda'nın performansıyla güzel tepkiler alan Kanarya, son olarak Benfica'da forma giyen orta saha İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

7Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Konyalı babası, Norveçli annesi olan 2006 doğumlu İsak'ın, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan yıldız adayı, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu.

8Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Ancak ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrıldı ve Benfica'ya gitti. Portekiz kulübü ve oyuncunun ailesiyle uzun süredir görüşen Fenerbahçe de bombayı patlatıp, İsak'ı renklerine bağladı. Genç ismin de hayalinin sarı-lacivertlilerde oynamak olduğu öğrenildi.

9Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe, yenilgisiz lider Beşiktaş'ı 2-1 devirdi. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan derbide Kanarya 10. dakikada Coleman ile 1-0 öne geçti. 38'de Coleman'ın kazandığı penaltıyı 40'ta Cordner gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

10Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

49'da Fatma Şahin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden Beşiktaş, 90'da Zeynep ile skoru 2-1 olarak ilan etti. Sarılacivertli taraftarların bulunduğu tribüne stat dışından yabancı maddeler atıldı. Kısa süreli gerginliğin ardından grup alandan uzaklaştı.

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Dimitris Pelkas, Ali Koç'un tüm planlarını altüst etti. Gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis kazanmak isteyen ve oyuncuyu sezon sonunda satmayı planlayan Ali Koç, Yunan futbolcunun aldığı kararla adeta şoka uğradı.

12Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Fenerbahçe, 2020-21'in yıldızı olan Dimitris Pelkas için sezon sonunda Dinamo Moskova'dan 7 milyon euroluk teklif almış ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı reddetmişti. O dönem Dimitris Pelkas'dan 9-10 milyon euro civarı teklif bekleyen Fenerbahçe, umduğunu bulamamış ve 2021-22'ye de Yunan futbolcuyla başlamıştı.

13Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Ancak Vitor Pereira'nın gelişiyle formasını kaptıran Pelkas, haftalar ilerledikçe formunu kaybetmiş ve piyasasını düşürmüştü. Buna rağmen Dinamo Moskova'nın devre arasında 28 yaşındaki futbolcu için yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edilmiş ancak Rus ekibi bekleme kararı alarak söz konusu teklifi sezon sonuna bırakmıştı.

14Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Dimitris Pelkas'ı satıp bonservis geliri elde etmek isteyen Fenerbahçe, tüm bu gelişmeler ışığında sabırsızlıkla gelecek teklifleri beklerken oyuncudan gelen şok kararla sarsıldı. İddiaya göre Pelkas, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatması üzerine, bu ülkeden gelecek teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Yunan futbolcunun bu hamlesi üzerine Ali Koç'un tüm planları altüst olurken Sarı-Lacivertliler olası diğer teklifler için pusuda bekliyor.

15Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

Fenerbahçe'nin PAOK'dan 2020-21 sezonu başında 2,2 milyon euroya transfer ettiği Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

16Ali Koçu şok eden karar Yıldız futbolcu kararını bildirdi Gitmiyorum

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