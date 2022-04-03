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FenerbahçeAli Koç'tan yılın sürprizi! İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan yılın sürprizi! İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...
• 03 Nisan 2022 - 08:26 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan yılın sürprizi! İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Serdar Dursun, Berisha gibi golcülerden beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'nin kalitesi tartışılmayacak bir forvet arayışına çıktığı, Ali Koç'un Belçikalı futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi...

• 03 Nisan 2022 - 08:26 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Liverpool ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erecek olan yıldız golcü Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

2Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Başkan Ali Koç'un İngiltere seyahati sırasında da gündeme gelen ve tavsiye edilen Origi için menajeri ile temas kurulduğu ve birkaç görüşme yapıldığı ifade ediliyor.

3Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Liverpool'un Origi ile sözleşme yenilemeyeceği ve Belçikalı golcüyü Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu da gelen haberler arasında.

4Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların Origi'nin menajeri ile yaptıkları görüşmelerde 3 yıllık sözleşme dışında imza parası verilmesinin de gündeme getirdiği belirtiliyor.

5Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Bu sezon sadece 14 resmi maçta Liverpool forması giyen Divock Origi, kariyeri boyunca 32 kez Belçika Milli Takım forması giydi. Divock Origi, santrfor mevkisi dışında sağ ve sol açıkta da rahatlıkla forma giyebiliyor.

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7Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takvilere için ön görüşmeler başladı..

8Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Kanarya'da hoca belirsizliği sürse de yönetim transfer planlamasına erken başladıç Başkan Ali Koç, transferde hamlelerini erkenden yaparak nokta atışı futbolcuları kadroya katmak istiyor.. Sol bek pozisyonunda bu sezon sorun yaşayan Fenerbahçe, gözünü bu noktadaki arayışlara dikti. Sarı lacivertlilerin, transfer gündemine birçok oyuncu girse de flaş bir isim hakkında karar kılındı..

9Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Yönetim, scout ekiplerinin ve teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği o yıldız için temaslara başladı. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim....

10Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Fenerbahçe, İspanya Ligi takımlarından Espanyol'da forma giyen sol bek Adria Pedrosa için devreye girdi..

11Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

23 yaşındaki İspanyol sol bek, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa takımlarından da talipleri olan Pedrosa'nın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek..

12Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Kanarya'nın transferdeki hedefi ise; düşük bir bonservis bedeliyle Pedrosa'yı kadrosuna katmak. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç sol bek için Espanyol kulübünün bonservis beklentisi ise 4-5 milyon Euro civarı..

13Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

1.72 boyundaki oyuncu, Espanyol'da bu sezon 29 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı..

14Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi..

15Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor..

16Ali Koçtan yılın sürprizi İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...

 

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