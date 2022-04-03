Ali Koç'tan yılın sürprizi! İşte yeni golcü ve 3 yıllık anlaşma...
Serdar Dursun, Berisha gibi golcülerden beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'nin kalitesi tartışılmayacak bir forvet arayışına çıktığı, Ali Koç'un Belçikalı futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi...
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Liverpool ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erecek olan yıldız golcü Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Başkan Ali Koç'un İngiltere seyahati sırasında da gündeme gelen ve tavsiye edilen Origi için menajeri ile temas kurulduğu ve birkaç görüşme yapıldığı ifade ediliyor.
Liverpool'un Origi ile sözleşme yenilemeyeceği ve Belçikalı golcüyü Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu da gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takvilere için ön görüşmeler başladı..
Kanarya'da hoca belirsizliği sürse de yönetim transfer planlamasına erken başladıç Başkan Ali Koç, transferde hamlelerini erkenden yaparak nokta atışı futbolcuları kadroya katmak istiyor.. Sol bek pozisyonunda bu sezon sorun yaşayan Fenerbahçe, gözünü bu noktadaki arayışlara dikti. Sarı lacivertlilerin, transfer gündemine birçok oyuncu girse de flaş bir isim hakkında karar kılındı..