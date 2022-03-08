Ali Koç derbinin faturasını kesti! Herkes İrfan Can'a, İsmail Kartal'a, Mesut Özil'e zannederken...
Trabzonspor maçında 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden hiç kopmayan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de Ali Koç derbinin faturasını o isme kesti. İşte kritik mücadelenin ardından yansımalar ve sarı lacivertli cephede yaşananlar...
Fenerbahçe’de 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken, sarı-lacivertli yönetim de sıcağı sıcağına karşılaşmayı kendi arasında değerlendirdi. Hakem Zorbay Küçük’ün 18. dakikada İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart göstermesi sonrasında yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan takımın mücadelesi ve istekli tutumu hem Başkan Ali Koç hem de yönetimden tam not aldı.
Ali Koç ile yöneticilerin, Mete Kalkavan’ın orta hakemken yönettiği 27 Aralık 2021’deki Konyaspor-Beşiktaş ve 28 Şubat 2022’deki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarında bire bir aynı pozisyonlarda kırmızı kart çıkarmadığı hatta VAR’dan uyarı bile almadığı anımsatıldı. Kalkavan’ın VAR’dan uyarısının Zorbay Küçük’ü ister istemez tesir altığında bıraktığı kanısı oluştu.
İrfan Can-Siopis pozisyonunun benzeri, EURO 2020’deki İtalya-İngiltere finalinde yaşanmıştı. Penaltılarla İtalya’nın şampiyon olduğu finalde, maçın 90. dakikasında İtalyan futbolcu Jorginho ve İngiliz yıldız Jack Grealish arasında olmuştu. Yaşanan pozisyon sonrasında Hollandalı hakem Björn Kuipers, Jorginho’ya sarı kart göstermişti.
21 Aralık 2021’de oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında Konyasporlu Mpoku, Beşiktaş’tan Pjanic’in bileğine benzer şekilde basmış, Mete Kalkavan sarı kart vermişti. VAR burada devreye girmemişti. 28 Şubat 2022’de Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesinde de Kasımpaşa’dan Fall, Fenerbahçe’den Kim Min Jae’nin bacağına basmış ne VAR uyarısı olmuş ne de sarı kart çıkmıştı.
Bugün 11’e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İrfan Can atılana kadar rakip sahaya yerleşmiştik ve Nwakaeme’nin arkasından etkili ataklarımız olmuştu. Ama kırmızı kart geldikten sonra da taktik değişiklikleri aynı şekilde sürdürdük. İrfan Can’a da sorduk ve bu kırmızı kartı kabul etmiyor" diyerek devam etti.
O maç öncesi lider olan Fenerbahçe zirveden inmişti. Önceki gün Kadıköy’de oynanan karşılaşmada da skor 0-0 iken Fenerbahçe’nin bir başka önemli ismi İrfan Can Kahveci, 18’de kırmızı kart gördü, takım 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor 1-0 yaptı, maç 1-1 noktalandı. İkincilik iddiasında olan Fenerbahçe’nin rakibi Konyaspor’la puan farkı 5’e yükseldi.