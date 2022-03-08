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FenerbahçeAli Koç derbinin faturasını kesti! Herkes İrfan Can'a, İsmail Kartal'a, Mesut Özil'e zannederken...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç derbinin faturasını kesti! Herkes İrfan Can'a, İsmail Kartal'a, Mesut Özil'e zannederken...
• 08 Mart 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:

Ali Koç derbinin faturasını kesti! Herkes İrfan Can'a, İsmail Kartal'a, Mesut Özil'e zannederken...

Trabzonspor maçında 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden hiç kopmayan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de Ali Koç derbinin faturasını o isme kesti. İşte kritik mücadelenin ardından yansımalar ve sarı lacivertli cephede yaşananlar...

• 08 Mart 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:
1Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...
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Fenerbahçe’de 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken, sarı-lacivertli yönetim de sıcağı sıcağına karşılaşmayı kendi arasında değerlendirdi. Hakem Zorbay Küçük’ün 18. dakikada İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart göstermesi sonrasında yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan takımın mücadelesi ve istekli tutumu hem Başkan Ali Koç hem de yönetimden tam not aldı.

2Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Tıpkı Trabzon’daki ilk maçta olduğu gibi hakem kararlarının öne çıkması ve Fenerbahçe’nin iyi oynarken eksik kalmasında hakem hatası olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın analizini yaptı.

3Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Kadıköy’deki maçı arkadaşlarıyla birlikte değerlendiren Başkan Ali Koç’un iki maçta yaşanan olayların benzerliğine dikkat çektiği, nerdeyse kırmızı kart dakikalarının bile aynı olmasına vurgu yaptığı öğrenildi.

4Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

İlk maçta Ali Şansalan’ın, önceki gün mücadelede de Zorbay Küçük’ün sahaya damga vurmasının normal kabul edilemeyeceği bildirildi. Tesir altında kaldı Ancak Kadıköy’de oynanan önceki günkü maçta asıl farkın, Video Asistan Hakem (VAR) Mete Kalkavan olduğu kaydedildi.

5Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Kalkavan’ın Küçük’ün devam ettirdiği Siopis-İrfan Can pozisyonunda neden devreye girdiğinin anlaşılamadığı ve yanlış bulunduğu dile getirildi.

6Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Ali Koç ile yöneticilerin, Mete Kalkavan’ın orta hakemken yönettiği 27 Aralık 2021’deki Konyaspor-Beşiktaş ve 28 Şubat 2022’deki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarında bire bir aynı pozisyonlarda kırmızı kart çıkarmadığı hatta VAR’dan uyarı bile almadığı anımsatıldı. Kalkavan’ın VAR’dan uyarısının Zorbay Küçük’ü ister istemez tesir altığında bıraktığı kanısı oluştu.

7Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

İrfan Can-Siopis pozisyonunun benzeri, EURO 2020’deki İtalya-İngiltere finalinde yaşanmıştı. Penaltılarla İtalya’nın şampiyon olduğu finalde, maçın 90. dakikasında İtalyan futbolcu Jorginho ve İngiliz yıldız Jack Grealish arasında olmuştu. Yaşanan pozisyon sonrasında Hollandalı hakem Björn Kuipers, Jorginho’ya sarı kart göstermişti.

8Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Mete Kalkavan’ın daha önce orta hakem olarak görev yaptığı Konyaspor-Beşiktaş ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarındaki kararlarıyla, İrfan Can-Siopis arasındaki pozisyonlar dikkat çekti.

9Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

21 Aralık 2021’de oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında Konyasporlu Mpoku, Beşiktaş’tan Pjanic’in bileğine benzer şekilde basmış, Mete Kalkavan sarı kart vermişti. VAR burada devreye girmemişti. 28 Şubat 2022’de Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesinde de Kasımpaşa’dan Fall, Fenerbahçe’den Kim Min Jae’nin bacağına basmış ne VAR uyarısı olmuş ne de sarı kart çıkmıştı.

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Fakat Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR’da görevli olan Kalkavan, orta hakem Zorbay Küçük’ü İrfan Can-Siopis pozisyonun izlemeye çağırdı ve pozisyon kırmızı kartla sonuçlandı.

11Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Maç sonrasında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal; 'Hakemlerle ilgili durum kulüp yönetiminin işi. Bugün sahada centilmence bir maç oldu. Mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Herhalde seyir zevki olan, mücadele ve tempo açısından güzel bir maç olmuştur.

12Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Bugün 11’e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İrfan Can atılana kadar rakip sahaya yerleşmiştik ve Nwakaeme’nin arkasından etkili ataklarımız olmuştu. Ama kırmızı kart geldikten sonra da taktik değişiklikleri aynı şekilde sürdürdük. İrfan Can’a da sorduk ve bu kırmızı kartı kabul etmiyor" diyerek devam etti.

13Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Sarı-lacivertli ekip maçta uzun süre 10 kişi mücadele ederken İrfan Can Kahveci, Twitter hesabından geçmişte paylaştığı bir gönderiyi alıntılayarak yeniden paylaştı. İrfan Can'ın paylaşımında, "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET!" ifadeleri yer alıyordu.

14Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Ardından Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da İrfan Can Kahveci'nin bu gönderisini alıntılayarak, "TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ADALET!" ifadelerine yer verdi.

15Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

Fenerbahçe’nin bu sezon Trabzonspor’la oynadığı iki lig maçında da aynı olaylar yaşandı. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçta 23. dakikada takımın en önemli ismi Kim Min Jae atılmış, takım 1-0 öndeyken kırmızı kart pozisyonu sonrası önce 1-1 olmuş, sonra da Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

16Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

O maç öncesi lider olan Fenerbahçe zirveden inmişti. Önceki gün Kadıköy’de oynanan karşılaşmada da skor 0-0 iken Fenerbahçe’nin bir başka önemli ismi İrfan Can Kahveci, 18’de kırmızı kart gördü, takım 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor 1-0 yaptı, maç 1-1 noktalandı. İkincilik iddiasında olan Fenerbahçe’nin rakibi Konyaspor’la puan farkı 5’e yükseldi.

17Ali Koç derbinin faturasını kesti Herkes İrfan Cana, İsmail Kartala, Mesut Özile zannederken...

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