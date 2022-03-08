Ali Koç derbinin faturasını kesti! Herkes İrfan Can'a, İsmail Kartal'a, Mesut Özil'e zannederken...

Bugün 11’e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İrfan Can atılana kadar rakip sahaya yerleşmiştik ve Nwakaeme’nin arkasından etkili ataklarımız olmuştu. Ama kırmızı kart geldikten sonra da taktik değişiklikleri aynı şekilde sürdürdük. İrfan Can’a da sorduk ve bu kırmızı kartı kabul etmiyor" diyerek devam etti.