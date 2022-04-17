Ali Koç 'ben istemiyorum' dedi Ahmet Nur Çebi işi bitirdi! Batshuayi'nin yerine geliyor...
Gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş aradığı golcüyü buldu. Bir dönem Ali Koç'un da transfer listesinde bulunan Hollandalı yıldız için Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği bildirildi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle birlikte iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, 3-4-3 sistemiyle pozitif futbol sergilemeye başladı.
Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Luuk de Jong için Sevilla'nın kapısını yeniden çaldı. Siyah-beyazlılar Hollandalı golcüyü yeni sezonda takıma katmak istiyor.
Haberde ayrıca Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi bir performans göstermesine rağmen önümüzdeki sezon Barcelona'da devam etmeyeceği ve Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtilenler arasında yer alıyor. Deneyimli forvetin Sevilla ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Luuk de Jong'un ismi ara transfer döneminde de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, GZT Giresunspor maçı öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda galibiyet isterken, oyuna dair dikkat çekici uyarılarda bulundu. Fransız hocanın özellikle yüksek tempo konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı. Trabzonspor (1-1) ve Aytemiz Alanyaspor (4-1) maçlarında 3-4-3 dizilişini kullanan Ismael aynı sistemle devam edeceklerinin altını çizdi.
Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir müsabakaya çıkacaklarını kaydeden Valerien Ismael’in, “Giresunspor ligin az gol yiyen takımlarından biri. Özellikle takım savunması anlamında başarılı bir ekip. Bu nedenle yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Alanyaspor maçında pozisyonları gole çevirme konusunda başarılıydık ve tam dört gol attık. Aynı şekilde dikkatli ve becerili olmalıyız. İlk golü atmak da çok önemli. Öne geçersek hem planımızı daha iyi uygulamak hem de rakibi baskı altına almak adına avantajı yakalarız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Kadroda zaman zaman rotasyon olacağını belirten siyah-beyazlı teknik adam oyun planında değişiklik yapmayacağını da söyledi. Ismael’in, “Sakatlık ve ceza durumunda elbette kadromuz değişecek. Zaman zaman rotasyon da yapacağız. Ancak yüksek tempo ve mücadeleye dayalı oyun anlaşımız hiçbir zaman değişmeyecek. İlerleyen dönemde bu oyuncu geliştirmek için çaba harcayacağız” diye konuştuğu bildirildi.