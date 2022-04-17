Ali Koç 'ben istemiyorum' dedi Ahmet Nur Çebi işi bitirdi! Batshuayi'nin yerine geliyor...

Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir müsabakaya çıkacaklarını kaydeden Valerien Ismael’in, “Giresunspor ligin az gol yiyen takımlarından biri. Özellikle takım savunması anlamında başarılı bir ekip. Bu nedenle yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Alanyaspor maçında pozisyonları gole çevirme konusunda başarılıydık ve tam dört gol attık. Aynı şekilde dikkatli ve becerili olmalıyız. İlk golü atmak da çok önemli. Öne geçersek hem planımızı daha iyi uygulamak hem de rakibi baskı altına almak adına avantajı yakalarız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.