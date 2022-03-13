Alex, Toni Schumacher, Okocha, Nani, Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'ye bir yıldız daha
Barcelona ve Benfica alt yapılarında yetişen, daha sonra Ali Koç'un büyük özverisiyle Samandıra'ya getirtilen 16 yaşındaki yeteneğin Fenerbahçe tarihine damga vuracağı belirtiliyor. İşte ‘wonderkid' oyuncunun transfer süreci....
Fenerbahçe her zaman Türk futbolunda şaşalı transferler, ünlü yıldızlar ve dünya çapında hamlelere imza atmıştır. Alex’ten Roberto Carlos’a, Toni Schumacher’den Anelka’ya Van Hooijdonk’tan Van Persie’ye Nani’den Okocha’ya Mesut Özil’den Ariel Ortega’ya kadar birçok dünya yıldızı Kadıköy’e getirildi.
Ancak 28 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe’de çok özel bir imza geldi. 16 yaşındaki İsak Vural resmen sarı-lacivertli renklere bağlandı.
Barcelona’nın ve Benfica’nın peşinden koştuğu genç yetenek artık rotasını İstanbul’a çevirdi. Bu sezon amatör lisansıyla sezonu kapatacak olsa da özellikle gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacak ve maçlara çıkabilecek. U19 takımıyla maçlara çıkması beklenen yetenekli yıldızın ilk karşılaşması şimdiden iple çekiliyor.
Zaten Samandıra’da A takımla antrenmanlara başladığı ilk günden itibaren Fenerbahçe’de farklı bir heyecan çoktan başladı. Orta sahada görev alan İsak, futbol dünyasında gelecek vaat eden ve ileride büyük bir yıldız olması beklenen genç futbolcular için kullanılan ‘wonderkid’ tanımına tamamen uyuyor.
Aslında bu transferin perde arkasına bakıldığında çok ilginç detaylar dikkat çekiyor. Ali Koç’un başkanlığa seçildiği 2018’den beri hatta 2017-2018 arası seçim sürecinde bildiği, tanıdığı ve her zaman istediği bir genç oyuncuydu İsak Vural.
Dolayısıyla da Ali Koç, fırsat doğar doğmaz da İsak Vural için gerekli hamleyi yaptı ve hatta önemli bir fedakarlıkla bu transferin bitmesi için tüm çabayı harcadı. Babası ve kendisi de iyi bir Fenerbahçeli olan İsak Vural ise belki de hem kendi kariyerinin hem de Fenerbahçe’nin tarih defterinin sayfalarını yazacağı döneme resmen adım attı.
Kısacası Barcelona ve Benfica gibi önemli kulüplerin dahi transfer etmeye çabaladığı bir genç yıldız artık Fenerbahçe’de Kadıköy’de yepyeni bir kariyer öyküsü yazacak.
İsak Vural’ın Fenerbahçe’ye transferi milli takım konusunda da önemli bir detayı akıllara getirdi. İsveç doğumlu olan ve İsveç pasaportu da taşıyan İsak, profesyonel kariyerinin başlangıcını Türkiye’de yapması Türk Milli Takımı için avantaj sağlayacak. İsveç Milli Takımı tarafından da yakından izlenen 16 yaşındaki futbolcunun ay-yıldızlı formaya sıcak bakacağı belirtiliyor.
Aynı yaşlarda olan iki genç yetenek, sarı-lacivertli camiayı şimdiden heyecanlandırdı. Zira iki futbolcunun da 2022-23 sezonundan itibaren A takımda ciddi anlamda kullanılması hesaplanıyor. Hem İsak hem de Arda’nın en kısa sürede A takımın önemli bir parçası olması isteniyor. Bizzat Başkan Ali Koç bu konuyla yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerde herkesin merakla beklediği İsak Vural, 2018’de 14 yaşında iken Barcelona tarafından La Masia’ya getirildi. Barça tarafından keşfedilen ve beğenilen genç yetenek, yaş kuralına takıldı. O dönem ailevi sebeplerden dolayı da Barcelona’da kalma şansı olmayan İsak Vural, kariyeri açısından önemli bir kırılma anı yaşamış oldu. Bir süre Katalan bir amatör takımda oynasa da FIFA’nın 18 yaş kuralı bir türlü aşılamadı ve Benfica altyapısına geçti. İsak, o dönem yeteneği, çalımları ve futbol stiliyle ünlü yıldız Lionel Messi’ye benzetildi.
İsak Vural’ın yolu İsveç’te Hammarby’nin futbol akademisinde başladı. Babası Türk, annesi İsveçli olan genç yetenek, kısa sürede yetenekleriyle fark edildi. Özellikle scoutların ilgisini toplayan İsak, Barcelona’nın da Benfica’nın da radarına böyle girdi. Henüz U10 ve U12 takımlarında iken Hammarby’nin akademisinde yeteneğiyle herkesin beğenisini kazandı, turnuvalarda yıldızlaştı. 14 yaşından itibaren Barcelona ve Benfica gibi büyük kulüplerin tecrübesini edinen İsak, 16 yaşında Kadıköy’e geldi.
Taraftarlar tarafından İsak Vural’ın oynadığı mevkii de merak ediliyor. Orta sahanın merkezinde yer alan İsak, oyunu yönlendiren, oyunu kuran ve çift yönlü yapısıyla dikkat çeken bir isim. Genç futbolcunun hem sağ ayağı hem de sol ayağını kullanabilmesi de önemli bir avantajı. 16 yaşındaki futbolcu ayrıca duran toplarda da başarılı bir isim. İsak Vural, kendi yaş gruplarında futbol zekası ve fiziksel gelişimiyle fark yaratıyor.