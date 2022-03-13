Alex, Toni Schumacher, Okocha, Nani, Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Dolayısıyla da Ali Koç, fırsat doğar doğmaz da İsak Vural için gerekli hamleyi yaptı ve hatta önemli bir fedakarlıkla bu transferin bitmesi için tüm çabayı harcadı. Babası ve kendisi de iyi bir Fenerbahçeli olan İsak Vural ise belki de hem kendi kariyerinin hem de Fenerbahçe’nin tarih defterinin sayfalarını yazacağı döneme resmen adım attı.