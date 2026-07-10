Akdeniz'de tarihi keşif: Antalya'dan başlayan yol Mersin'de ortaya çıktı! Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor

8

Karagöz, "Kızkalesi, Sebaste ve Akkale'yi, Kanlıdivane bunları çok önemsiyoruz. Zaten aşağı yukarı 15-20 yıldır da Akkale'de bir çalışmamız var. Sebaste'de geçen sene yine bir temizlik çalışmamız oldu. Kızkalesi'nde dış kale dediğimiz kara kalemizde de bir temizlik çalışmamızı oldu, turizmin hizmetine soktuk. Bu sene yine hem dış kalede hem de bu 2 bin yıllık Roma yolu, aynı zamanda kutsal yol olarak da bilinen bu yolu temizleyip turizmin hizmetine soktuğumuz için çok mutluyuz. Bu Roma yolunun açılmasında en büyük etki, en büyük desteklerden bir tanesi de tek sponsorumuz olan Eğriçayır balları Celal Çay. Özellikle teşekkür ediyorum. Burada yerel vatandaşlarımıza, turizmcilere, yerel yönetimlerimize, bizlere, sizlere, hepimize düşen bir görev var. Bu yapılan işlerin kıymetinin bilinmesi, korunması ve kollanması daha önemli" diyerek sözlerini tamamladı.