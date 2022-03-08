Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını deşifre etti Beşiktaş camiası dikkat kesildi

İkincilik yarışı için önemli olan bu fırsatlar da avantaja çevrilemiyor. Beşiktaş, farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Kenan'ı, Güven'i, Serdar'ı, Can'ı ilk 11'de gördük. Bu oyuncuları kazanma adına oynatmak önemli. Bunlar içerisinden Can ve Güven performanslarıyla daha ön plana çıktı. Beşiktaş taraftarından da hak ettikleri alkışı oyun boyunca aldılar. Her şeye rağmen yine de Batshuayi ve Larin değişikliği daha önce yapılmalı mıydı diye de soru işaretini kafamızda taşıyoruz.