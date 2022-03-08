Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını deşifre etti Beşiktaş camiası dikkat kesildi
Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Başakşehir maçından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını açıkladı. Toroğlu bazı futbolcular hakkında da 'ayrılıkları olacak' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıkarken, Başakşehir üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. Beşiktaş, 45 puanla 7. sırada yer alırken, Başakşehir 47 puanla 3. sıra yükseldi.
SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Erman Toroğlu, maçla ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yazar ve yorumcu Erman Toroğlu ise Beşiktaş yönetimi ile ilgili çarpıcı iddia kaleme aldı. İşte o sözler...
Beşiktaş adına yine yazık diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi daha geride kaldı. Bakıyoruz, oyun coşkusu var, oynama isteği var, kazanma arzusu üst seviyede ama bunlar galibiyet olarak sonuca yansımıyor. Maçın tamamına yakın bölümünü Beşiktaş kontrol etti. Başakşehir'in yarı sahasından çıkmadan oynamayı düşündü ki bunda da başarılı oldu.
İkinci yarı Başakşehir'in, Beşiktaş kalesinde bir tane pozisyonu dahi yok. Bu görüntü aslında oyunun nasıl oynandığını gösteriyor. Fakat genelde şöyle bir sıkıntı var: Beşiktaş, skor avantajını yakalayamadığı için bir türlü oyunun psikolojik üstünlüğünü de elde edemiyor. Maçın başında 3 tane inanılmaz pozisyonlar var. Bunlar gol olmayınca rakibi de baskı altına alamıyorsunuz.
Başakşehir etkili bir takım. Oyunun ilk yarısında 2 defa geldi 2'sini de golle sonuçlandırdı. Bahsettiğimiz psikolojik üstünlüğünü de bütün maç boyunca elinde tuttu. Beşiktaş, genel olarak kazanabilecek bir maç oynadı ama yakalanan pozisyonları gole çeviremeyince ve rakibin kontrataklarından da bu kadar basit goller yenilince oyunu istediğin noktaya getirmek kolay olmuyor.
İkincilik yarışı için önemli olan bu fırsatlar da avantaja çevrilemiyor. Beşiktaş, farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Kenan'ı, Güven'i, Serdar'ı, Can'ı ilk 11'de gördük. Bu oyuncuları kazanma adına oynatmak önemli. Bunlar içerisinden Can ve Güven performanslarıyla daha ön plana çıktı. Beşiktaş taraftarından da hak ettikleri alkışı oyun boyunca aldılar. Her şeye rağmen yine de Batshuayi ve Larin değişikliği daha önce yapılmalı mıydı diye de soru işaretini kafamızda taşıyoruz.
FATİH DOĞAN
Gol kaçırmada rekor denemeleri yapan Batshuayi'nin yerine Güven'i, Montero'nun yerine ise genç Serdar'ı oynattı Önder Hoca.. Necip'in yerine Can'a görev verip Atiba'yı defansif orta sahaya çekti. Sonuçtan bağımsız, hocanın rakip sahaya top taşımakta ve pozisyona girmekte zorlanmayan takımın gol krizini aşması için üç değişiklikle "yeni bir yol" araması yerinde bir karardı.
Başakşehir'in bulduğu üç pozisyonun 2'sinin gol olması dışında Beşiktaş iyi bir oyun ortaya koydu. Atiba'nın gerideki organizasyonu, Can'ın ise öndeki performansı Alex Teixeira'nın yükünü aldı. Serdar Saatçı'nın uzaklaştırırken topun Trezeguet'de kalması şansızlığıydı. Çalışkan Kenan'ın fırsatçılık golünde yine son haftaların en formda ismi Ghezzal imzası vardı.
İlk golü atan Güven, son vuruş ve tercihlerinde biraz sakin ve akıllı olabilse 76'da yerine oyuna giren Batshuayi'yi bir süre kulübeye mahkum edebilirdi. Önder Hoca daha önceki hamleleri düşündüğümüzde ikisini birlikte oynatmayı deneyebilirdi. "Galibiyet için risk alabilir" dediğimiz dakikalardan 5 dakika sonra Alex'in yerine Emirhan'ı soktu. Sonra Larin'i...
Sonuç değişmedi. Maçın skoruna bakıp "Güven kalsa farklı olurdu" demek içime sinmez. Beşiktaş dün geceki oyunuyla galibiyeti hak eden taraftı. İlk yarıda Aleksic'in, Alex Teixeira'nın ayak bileğine bastığı pozisyonda VAR'ın devreye girerek kırmızı vermesini beklemedim! Çünkü bu sezon Beşiktaş lehine 7-8 kritik pozisyonda VAR'ın hiç devreye girdiğini görmedim. Visca'yı çok arayan Başakşehir, 1 puana sevinmeli.
ERMAN TOROĞLU
Alt yapıdan gelen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli herhalde yönetimle de konuşarak gelecek senenin hazırlığına başladı. Türkiye Kupası da elden gittikten sonra bence doğru da yapıyorlar .Zaten kiralıklardan birisi hiç yok. Pjanic, Barcelona'ya dönmeyi bekliyor. Batshuayi ise yedek. Mecbur kalınca oyuna alındı. Larin de zaten gidecek, kenarda oturuyor.
Dünkü karşılaşmanın 4-2- 2'si 4-3-3'ü olmaz. Beşiktaş'ta hangi futbolcular kalmak istiyor, hangileri gitmek istiyorlar? Yerli-yabancı dahil sahada yaptıkları mücadeleye göre bunların kararı verilecek. Ligde 3. olsan ne olur, 4 olsan ne olur bence. Ya şampiyon olacaksın ya da takımı gelecek sezon için hazırlayacaksın.