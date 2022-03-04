Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşAhmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli planı ortaya çıktı! Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli planı ortaya çıktı! Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...
• 04 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli planı ortaya çıktı! Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elendikten sonra yeni teknik direktör konusunu masaya yatıran ve iki antrenörü listesine alan Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin son durumu da netleşti.

• 04 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...
ABONE OL

Beşiktaş, kulüp efsanelerinden birisi olan Sergen Yalçın ile geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamıştı. Görkemli geçen sezonun ardından siyah-beyazlılarda işler tepe taklak gitti.

2Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Süper Lig'de yeni sezona da Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

3Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Beşiktaş, Pjanic, Batshuayi, Teixeira gibi isimleri transfer etti.

4Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Ancak yıldız oyuncularına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi geçen bir dönemi geride bırakan siyah-beyazlılar, Yalçın ile yollarını ayırdı.

5Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Sezon içerisinde bir kez daha ayrılma noktasına gelen Beşiktaş ve Sergen Yalçın, bir görüşme gerçekleştirerek devam etme kararı almıştı.

6Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Bu devam kararı, yalnızca 12 gün sürmüş ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona ermişti.

7Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına altyapı teknik direktörü Önder Karaveli getirildi.

8Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Geçici olarak takımın başına geçtiği ifade edilen Önder Karaveli, Süper Lig'de takımı yeniden yukarıları taşımayı başardı.

9Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Siyah-beyazlı takımın başında 14 maça çıkan Karaveli, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

10Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Ancak başarılı sonuçlara rağmen Karaveli'nin üstü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan kayıpla birlikte sona erdi.

11Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Beşiktaş son olarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti.

12KARAVELİ KOMPLE ALT YAPININ SORUMLUSU OLACAK

KARAVELİ KOMPLE ALT YAPININ SORUMLUSU OLACAK

Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor.

13Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna dair son bilgileri aktardı.

14

Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle: Beşiktaş bundan sonra ligde ikincilik yarışıyla devam edecek. Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdi.

15Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

"Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."

16Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Daniel Farke ve Nuno Espirito isimleri, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından hemen sonra gündeme gelmişti.

17Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Beşiktaş'ın yeni sezon için bu iki isimle teknik direktörlük konusu hakkında görüşmelerini yoğunlaştıracağı tahmin ediliyor.

18Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli planı ortaya çıktı Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

MİSLİ.COM (http://xn--misli-8fdd.com) YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fatih Terim'in transferlerine af yok! Konya maçı öncesi Galatasaray'da iki kadro dışı

Fatih Terim'in transferlerine af yok! Konya maçı öncesi Galatasaray'da iki kadro dışı

Ahmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli planı ortaya çıktı! Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Ahmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli planı ortaya çıktı! Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...

Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi! Yıldız futbolcuya güle güle

Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi! Yıldız futbolcuya güle güle

Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı! İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı! İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...