• 04 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli planı ortaya çıktı! Herkes sezon sonu gidecek diye beklerken...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elendikten sonra yeni teknik direktör konusunu masaya yatıran ve iki antrenörü listesine alan Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin son durumu da netleşti.
• 04 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına altyapı teknik direktörü Önder Karaveli getirildi.
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"Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."
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