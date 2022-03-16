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BeşiktaşAhmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz
• 16 Mart 2022 - 07:19 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz

Batshuayi, Kenan Karaman, Güven Yalçın gibi golcülerden tam olarak istediğini alamayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncu için "Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin." açıklamasında bulunan Ahmet Nur Çebi'nin bu transferi enine boyuna masaya yatırdığı bildirildi.

• 16 Mart 2022 - 07:19 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz
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Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, dün de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

2Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Beşiktaş'ta bu sezon transfer edilen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ve Alex Teixeira istenile katkıyı veremedi. Beşiktaş yönetimi Batshuayi'yi önümüzdeki sezon için kadrosuna düşünmüyor. Alex Teixeira'nın da geleceği henüz net değil.

3Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Yeni sezon kadro planlaması yapan ve bu doğrultuda yeni transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek adına golcü transferi yapmak istiyor.

4Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın büyük beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da yaşadıkları sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor.

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Takımdan ayrılmak istenen Talisca'nın eski takımı Beşiktaş'a gelmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arap basını Al Kas ve Almowaten'in haberlerine göre Talisca, Al Nassr kulübünün Başkanı ile başkent Riyad'da bir araya gelecek.

6Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Görüşmede, takımdan ayrılmak istemesi konusu görüşülecek. Aynı haberdeki iddiaya göre, Brezilyalı yıldız sözleşmesini feshetmek istiyor.

7Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Al Nassr'ın taraftarları, çıkan haberlerin ardından Talisca'nın ayrılma olasılığına karşı sosyal medyada hoşnutsuzluklarını yoğun bir biçimde dile getiriyorlar.

8Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Brezilya yıldız Talisca'nın adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Talisca için transfer sözlerinde bulunmuştu.

9Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

Oyuncuya takımda görmek istediğini açık bir şekilde ifade eden Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: "Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Fakat getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet oluyor."

10Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem."

11Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

"Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."

12Ahmet Nur Çebi onun için sırtımda getiririm demişti Transferde büyük sürpriz

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