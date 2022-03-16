Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz
Batshuayi, Kenan Karaman, Güven Yalçın gibi golcülerden tam olarak istediğini alamayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncu için "Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin." açıklamasında bulunan Ahmet Nur Çebi'nin bu transferi enine boyuna masaya yatırdığı bildirildi.
Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, dün de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Beşiktaş'ta bu sezon transfer edilen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ve Alex Teixeira istenile katkıyı veremedi. Beşiktaş yönetimi Batshuayi'yi önümüzdeki sezon için kadrosuna düşünmüyor. Alex Teixeira'nın da geleceği henüz net değil.
Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın büyük beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da yaşadıkları sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Brezilya yıldız Talisca'nın adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Talisca için transfer sözlerinde bulunmuştu.