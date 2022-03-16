Ahmet Nur Çebi onun için 'sırtımda getiririm' demişti! Transferde büyük sürpriz

Oyuncuya takımda görmek istediğini açık bir şekilde ifade eden Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: "Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Fakat getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet oluyor."