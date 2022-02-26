Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe'ye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu! 'İsteseydik daha fazla atardık' demişti
Gelecek sezon yeni bir teknik direktörle yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta yönetim tam 7 antrenörle görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Çebi 'Fenerbahçe'ye 6 gol attık isteseydik daha fazla atabilirdik' diyen tecrübeli çalıştırıcıyı da listesine almış durumda...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “yönetim kurulunu kaybetmemek” için Şenol Güneş’ten vazgeçmek zorunda kaldı… Bunun üzerine sportif direktör Ceyhun Kazancı teknik direktör için görüşme maratonunu hızlandırdı.
TRPİSOVSKY İDDİASI
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, F.Bahçe'yi 3-2 yendikleri ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldıkları maçın ardından Beşiktaş ile ilgili soruya, "Bunu menajerimle görüşmeniz gerek. Yaptıkları teklif için onlara teşekkür ettim, bir şey olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın teknik direktör listelerinde hâlâ ilk sırada yer alan Trpisovsky ile bir görüşme daha yapıp, ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 10'dan 6'ya kadar düşürdüğü listede 3. sırada bulunan Nuno Espirito Santo ise Kartal'ın teklifine olumlu yaklaştı. Ancak 48 yaşındaki deneyimli hoca için acele edilmeyecek ve ilk etapta Jindrich Trpisovsky ile anlaşma zemini aranacak.