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BeşiktaşAhmet Nur Çebi Fenerbahçe'ye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu! 'İsteseydik daha fazla atardık' demişti
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe'ye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu! 'İsteseydik daha fazla atardık' demişti
• 26 Şubat 2022 - 08:47 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe'ye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu! 'İsteseydik daha fazla atardık' demişti

Gelecek sezon yeni bir teknik direktörle yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta yönetim tam 7 antrenörle görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Çebi 'Fenerbahçe'ye 6 gol attık isteseydik daha fazla atabilirdik' diyen tecrübeli çalıştırıcıyı da listesine almış durumda...

• 26 Şubat 2022 - 08:47 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “yönetim kurulunu kaybetmemek” için Şenol Güneş’ten vazgeçmek zorunda kaldı… Bunun üzerine sportif direktör Ceyhun Kazancı teknik direktör için görüşme maratonunu hızlandırdı.

2Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Fotospor'da yer alan habere göre; Son dönemde görüşülen 8 teknik adam arasında Kazancı’nın kafasına en çok yatan isimler Hannes Wolf, Jesse Marsch ve Andrei Shevchenko oldu.

3Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Kazancı’nın önümüzdeki süreçte görüşmeyi planladığı teknik direktörler arasında van Bommel ve Rui Vitoria’nın da yer aldığı gelen bilgiler arasında. Bu isimlerle randevuların alındığı, görüşmelerin zoom üzerinden yapılacağı öğrenildi.

4Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Ahmet Nur Çebi’nin yeni teknik direktör konusunda aceleci olmadığı, Kazancı’ya zaman verdiği bildirildi. Mayıs’ta yapılacak kongreden önce belli olsa bile Beşiktaş’ta yeni teknik adamın açıklanmayacağı gelen bilgiler arasında.

5TRPİSOVSKY İDDİASI

TRPİSOVSKY İDDİASI

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, F.Bahçe'yi 3-2 yendikleri ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldıkları maçın ardından Beşiktaş ile ilgili soruya, "Bunu menajerimle görüşmeniz gerek. Yaptıkları teklif için onlara teşekkür ettim, bir şey olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.

6Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Sabah'ın derlediği habere göre devre arasında takım değiştirmeye sıcak bakmayan Çek hocanın yeni sezon için menajerini işaret edip küçük de olsa şans tanıması siyah-beyazlıları yeniden umutlandırdı.

7Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın teknik direktör listelerinde hâlâ ilk sırada yer alan Trpisovsky ile bir görüşme daha yapıp, ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 10'dan 6'ya kadar düşürdüğü listede 3. sırada bulunan Nuno Espirito Santo ise Kartal'ın teklifine olumlu yaklaştı. Ancak 48 yaşındaki deneyimli hoca için acele edilmeyecek ve ilk etapta Jindrich Trpisovsky ile anlaşma zemini aranacak.

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LARİN İMZAYI ATMIYORDU

Beşiktaş gelecek sezon takımda olmayacak Cyle Larin’in boşluğunu çabuk doldurdu…

9BEŞİKTAŞTAN BOUPENDZA BOMBASI

BEŞİKTAŞ'TAN BOUPENDZA BOMBASI

Siyah-beyazlılar geçen sezon Hatayspor’da harikalar yaratan Aaron Boupendza için kulübü Al Arabi ile prensipte anlaştı.

10Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Gabonlu oyuncu Katar’da sezon bitince İstanbul’a gelecek, kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak.

11Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Gelen bilgilere göre Katar’da sezon Mart ortasında bitecek. Nisan başı gibi İstanbul’a gelerek Beşiktaş’la sözleşme imzalaması beklenen Boupendza için siyah-beyazlılar Al Arabi’ye, 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

12Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

Ayrıca Boupendza’ya da Larin’e teklif edilen 1.5 milyon euro artı 750 bin euro’luk bonuslar ödenecek. 26 yaşındaki oyuncuyla 4 sezonluk sözleşme yapılacak.

13Ahmet Nur Çebi Fenerbahçeye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu İsteseydik daha fazla atardık demişti

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Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe'ye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu! 'İsteseydik daha fazla atardık' demişti

Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe'ye 6 gol atan teknik direktörle masaya oturdu! 'İsteseydik daha fazla atardık' demişti