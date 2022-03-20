Ahmet Ağaoğlu M.City'e satmadığı için çok pişmandı! Marsilya'dan yıldız futbolcuya 12 milyon euro
Son yıllarda Türk pazarına girerek Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki yıldız adaylarını toplayan Lig 1 kulüpleri şimdi de Abdülkadir Ömür'ün peşine düştü. İşte Trabzonspor'a gelen o flaş teklif...
Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak için Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Trabzonpor, hiç beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı, bu sezonki 2. yenilgisini aldı. 3 golü de penaltıdan yiyen ve uzatmalarda galibiyeti ararken topu filelerinde gören bordo-mavili takımda, maç sonu moraller bozuktu.
Teknik direktör Abdullah Avcı ise soyunma odasında net konuştu. Karlı havaya dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Bu sahada planladıklarımızı yapamadık ama iyi mücadele ettik. Kazanacağımız maçı kaybettik. 3 penaltı, 3 gol. Futbolda bunlar var, moral bozmayın. Biz lideriz ve şampiyon olacağız. Moral bozacak bir şey yok. Hem ligi hem de kupayı alacak gücümüz var. Bu takıma güvenim tam" dediği öğrenildi.
Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak, bu sezonki 7 golüne ulaşmayı başaran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor.
Ağır bir sakatlıktan dönen ve Trabzonspor'a 7 gol - 2 asistlik katkı yapan ve özellikle İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan Marsilya da devreye girdi.
Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız temsilcisi, kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür başarılı performansıyla göz dolduruyor. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren başarılı futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak, bu sezonki 7 golüne ulaşmayı başardı.