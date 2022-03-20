Ahmet Ağaoğlu M.City'e satmadığı için çok pişmandı! Marsilya'dan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Teknik direktör Abdullah Avcı ise soyunma odasında net konuştu. Karlı havaya dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Bu sahada planladıklarımızı yapamadık ama iyi mücadele ettik. Kazanacağımız maçı kaybettik. 3 penaltı, 3 gol. Futbolda bunlar var, moral bozmayın. Biz lideriz ve şampiyon olacağız. Moral bozacak bir şey yok. Hem ligi hem de kupayı alacak gücümüz var. Bu takıma güvenim tam" dediği öğrenildi.