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TrabzonsporAhmet Ağaoğlu M.City'e satmadığı için çok pişmandı! Marsilya'dan yıldız futbolcuya 12 milyon euro
HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu M.City'e satmadığı için çok pişmandı! Marsilya'dan yıldız futbolcuya 12 milyon euro
• 20 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu M.City'e satmadığı için çok pişmandı! Marsilya'dan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Son yıllarda Türk pazarına girerek Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki yıldız adaylarını toplayan Lig 1 kulüpleri şimdi de Abdülkadir Ömür'ün peşine düştü. İşte Trabzonspor'a gelen o flaş teklif...

• 20 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
1Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro
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Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak için Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Trabzonpor, hiç beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı, bu sezonki 2. yenilgisini aldı. 3 golü de penaltıdan yiyen ve uzatmalarda galibiyeti ararken topu filelerinde gören bordo-mavili takımda, maç sonu moraller bozuktu.

2Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Teknik direktör Abdullah Avcı ise soyunma odasında net konuştu. Karlı havaya dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Bu sahada planladıklarımızı yapamadık ama iyi mücadele ettik. Kazanacağımız maçı kaybettik. 3 penaltı, 3 gol. Futbolda bunlar var, moral bozmayın. Biz lideriz ve şampiyon olacağız. Moral bozacak bir şey yok. Hem ligi hem de kupayı alacak gücümüz var. Bu takıma güvenim tam" dediği öğrenildi.

3Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Özellikle milli takımlara gitmeyecek oyuncuların en iyi şekilde dinlenmelerini isteyen Avcı, "Biraz ara vereceğiz, devamında kaldığımız yerden başlayacağız. Bu maçı unutup, önümüze bakacağız. Motivasyonunuz asla düşmesin. Coşkulu bir şekilde yola devam" sözleriyle takımına seslendi.

4Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak, bu sezonki 7 golüne ulaşmayı başaran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor.

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Ağır bir sakatlıktan dönen ve Trabzonspor'a 7 gol - 2 asistlik katkı yapan ve özellikle İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan Marsilya da devreye girdi.

6Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız temsilcisi, kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

7Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın Abdülkadir Ömür transferi için Trabzonspor'a önereceği rakam açıklandı. Haberde, Marsilya'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan milli futbolcu için Trabzonspor'a 12 milyon Euro önereceği iddia edildi.

8Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür başarılı performansıyla göz dolduruyor. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren başarılı futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak, bu sezonki 7 golüne ulaşmayı başardı.

9Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Bordo-Mavili ekipte bu sezon gösterdiği başarılı performansıyla göz dolduran başarılı futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak bu sezonki 7 golüne ulaşmayı başardı.

10Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Bordo-Mavili ekibin son 2 maçında 3. kez fileleri havalandıran Abdülkadir Ömür, aynı zamanda kariyerinin en golcü dönemini de geçiriyor. Daha önce 2018/19 sezonunda 5 gol atan Abdülkadir Ömür, bu sezon daha sona ermeden 7 gole ulaşarak takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

11Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

Bu sezon bordo-mavili forma ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Abdülkadir, takımına 7 gol 2 asistlik katkı sağladı. Son 3 sezonda 10 farklı sakatlıkla boğuşan Abdülkadir, bu süreçte uzun süreler takımdan ayrı kalmak zorunda kalmıştı.

12Ahmet Ağaoğlu M.Citye satmadığı için çok pişmandı Marsilyadan yıldız futbolcuya 12 milyon euro

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