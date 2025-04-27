Ahırdan çıkıp modern tesise kavuştu! Erzurumlu besicinin aldığı rekor hibe hayatını değiştirdi

Eski çağlara yönelik taş duvar ahırlarda, dar alanda, hayvan sayısı az olan yerlerde hayvancılık yaptık. Bu kadar büyük hayvancılıkla uğraşmıyorduk ama hayvancılık bizim yaptığımız, anladığımız ve bildiğimiz bir iş. Etinden, sütünden, yemlemesinden bunları biliyoruz." diye konuştu.