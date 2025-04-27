Ahırdan çıkıp modern tesise kavuştu! Erzurumlu besicinin aldığı rekor hibe hayatını değiştirdi
Erzurum'da yıllardır besicilik yapan 48 yaşındaki Osman Tanhaş, taş duvar ahırda yaptığı hayvancılığı, devletin hibe desteğiyle Avrupa standartlarında modern tesise taşıdı. Aldığı 123 bin 308 avro destekle 40 dönüm arazisi üzerinde 3 bin metrekare kapalı alanda 180 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde ve 6,5 metre yüksekliğinde tesis inşa eden Tanhaş, 2023'te tamamladığı tesisine geçen yıl hayvanlarını yerleştirdi. Hayvancılığın atadan gelen bir meslek olduğunu ifade eden Tanhaş, "Hayvancılıkla doğup büyüdük. Önceden yaptığımız hayvancılık böyle modern değildi. Eski çağlara yönelik taş duvar ahırlarda, dar alanda, hayvan sayısı az olan yerlerde hayvancılık yaptık. Bu kadar büyük hayvancılıkla uğraşmıyorduk ama hayvancılık bizim yaptığımız, anladığımız ve bildiğimiz bir iş. Etinden, sütünden, yemlemesinden bunları biliyoruz." diye konuştu.
AA
• 27 Nisan 2025 - 15:10 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Nisan 2025 - 15:10 • Son Güncelleme: