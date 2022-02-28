Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Sezon başında olduğu gibi son haftalarda da şampiyonluk modunu açan Nwakaeme, Trabzonspor 'la sözleşmesini uzatıyor... Uzun süredir Nijeryalı yıldızla görüşme halinde olan yönetim, işi artık imza noktasına getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat 32 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ve tüm pürüzlerin çözüldüğü öğrenildi. Konyaspor, Alanyaspor ve Kayseri maçlarının hepsinde skora etki eden Nwakaeme, gösterdiği performansla imza sürecini hızlandırdı.