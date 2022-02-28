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TrabzonsporAğaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...
• 28 Şubat 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:

Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Şampiyonluk yolunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi fark atan ve mutlu sona artık çok yaklaşan Trabzonspor'da yıldız futbolcu için Portekiz devinden flaş bir teklif geldi. İşte o sıcak gelişme,,,

• 28 Şubat 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
1Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...
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Sezon başında olduğu gibi son haftalarda da şampiyonluk modunu açan Nwakaeme, Trabzonspor 'la sözleşmesini uzatıyor... Uzun süredir Nijeryalı yıldızla görüşme halinde olan yönetim, işi artık imza noktasına getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat 32 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ve tüm pürüzlerin çözüldüğü öğrenildi. Konyaspor, Alanyaspor ve Kayseri maçlarının hepsinde skora etki eden Nwakaeme, gösterdiği performansla imza sürecini hızlandırdı.

2Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Konya mücadelesinde Edin Visca'ya jeneriklik bir asist yapan, Alanya deplasmanında 2 gol atan Anthony Nwakaeme, son Kayseri mücadelesinde uzatmalardaki penaltıyı gole çevirip zaferi getirdi; Djaniny'nin golünde de asistin sahibiydi. Bu sezon 21 lig maçında 9 gol, 9 asistlik muazzam bir istatistiğe ulaşan 'Sihirbaz', 3 yıl daha Bordo-Mavili formayı terletecek, şovuna devam edecek.

3Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

1.5 milyon Euro'luk garanti maaşına, imza parası ve bonusların ekleneceği Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'daki tavan ücreti alacak. 2+1 senelik mukavele yapılacak olan Nwakaeme için kısa sürede imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler almasına rağmen adım adım şampiyonluğa gittiği Trabzonspor'da devam edip, Devler Ligi'nde oynamak isteyen tecrübeli oyuncudan gelecek müjdeli haber için taraftarlar da geri sayımda.

4Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

2018'in yazında 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, o sezon çıktığı 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik performans göstermişti. 2019-2020'de 11 kez fileleri havalandırıp, 8 gol pası veren Nijeryalı yıldız, geçen lig sezonunu 7 gol, 6 asistle tamamladı.

5Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Nwakaeme, bu yıl ise 21 lig mücadelesinde 9 gol, 9 asiste ulaştı. 'Sihirbaz' lakaplı yıldız, kalan 11 haftalık periyotta 1 gol, 1 asist daha yaparsa Trabzonspor'daki kariyer rekorunu tekrarlayacak. Nwakaeme'nin hedefi; 10 gol, 10 asist barajının çok daha üstüne çıkmak.

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7Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Anastasios Bakasetas, dev kulüpleri peşine takmış durumda.

8Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Devre arasında birçok takım yıldızı parlayan Yunan orta saha için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.

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Bu kulüpler arasında en ciddi teklifi Portekiz devi Sporting Lizbon'un yaptığı öğrenildi.

10Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Portekiz ekibinin devre arasında yıldız oyuncu Bakasetas'ı 12 milyon Euro'luk serbest kalır maddesini ödeyerek almak istediği belirtildi.

11Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Bakasetas'ın Lizbon'un bu teklifi üzerine, bordo mavili kulübe gitmek istemediğini söyleyerek önceliğini Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu belirttiği öğrenildi.

12Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bakasetas'ın kontratında 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor'un da yüzde 20'lik pay hakkı var.

13Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol+3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 18 haftada ise 1 gol ve 1 asist üretebildi.

14Ağaoğlu ve Avcıya panik yaptıracak flaş teklif Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

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