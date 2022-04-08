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BeşiktaşAdına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu
HaberlerBeşiktaş Haberleri Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu
• 08 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:

Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu

Geçen sene İsviçre'nin Lugano takımında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran ve 2014'te Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adına besteler yapılan efsane oyuncunun Valerien İsmael'in yardımcısı yapıldığı ortaya çıktı.

• 08 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu
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Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien İsmael’in ekibine flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kurmaylar, geçen yıl aktif Futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladı.

2Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Bir süredir İstanbul’da bulunan 36 yaşındaki Demba Ba’nın kısa süre içerisinde sözleşme imzalayarak yeni görevine resmen başlaması bekleniyor.

3Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Kartal’ın 2014’te Premier Lig ekibi Chelsea’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Transfer ettiği Ba, sadece bir yıl sonra 13 milyon Euro’ya Çin’in SH Shenhua takımına satıldı ve siyah beyazlılara 7 milyon Euro kazandırmış oldu.

4Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

2017'nin devre arasında kiralık olarak yeniden takıma dahil edilen yıldız isim, o sezon 2 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol atmıştı ve ligde şampiyon olan kadronun içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ardından Göztepe ve Başakşehir’de oynayıp turuncu lacivertlilerde bir lig şampiyonluğu daha yaşayan Demba Ba, geçen yıl İsviçre ekibi Lugano’da aktif kariyerini noktalamıştı.

5Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Demba Ba, 2018’de Çin’de rakibi Zhang Li’nin ırkçı sözlerine maruz kalmıştı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Beşiktaş Kulübü de “Asla yalnız değilsin” paylaşımı yapmıştı. Kartal’da sadece 1.5 sezon forma giymesine rağmen taraftarların kalbinde özel bir yeri olan ve adına şarkılar yapılan Ba, önümüzdeki dönemde bu kez yedek kulübesinde siyah beyazlıların başarısı için ter dökecek.

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Beşiktaş'ta Valerien Ismael, gelecek sezon için transferde önceliğini forvet hattına verdi. Tecrübeli teknik adamın ilk tercihinin ise daha önce Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth olduğu öğrenildi.

7Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Valerien Ismael yönetiminde şimdiden gelecek sezonun takımını kurma çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda önceliğini forvet hattına yoğunlaştırdı.

8Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Ismael'in ilk tercihinin, daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth olduğu öğrenildi. Bonservisi Alman ekibi RB Leipzig'de olan ve şu an İspanya'da Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth için temaslara çoktan başlandığı bildirildi.

9Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Siyah-Beyazlılar'da futbolun başında olan Ceyhun Kazancı'nın, uzun zamandır Norveçli yıldızın transferi konusunda Almanlar'la iletişim içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

10Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Kiralık olarak 26 yaşındaki golcüyü isteyen Kara Kartal'ın, oyuncu tarafı ile de görüştüğü bildirildi. İlk olarak Sociedad'la sezonu tamamlamak isteyen tecrübeli ismin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

11Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

Sezon başında kiralık olarak katıldığı Real Sociedad ile bu sezon 36 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 5 gole imza attı.

12Adına şarkılar yapılmıştı Beşiktaşın efsanesi, Valerien İsmaelin yardımcısı oldu

 

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Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu

Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu