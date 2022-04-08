Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu

Demba Ba, 2018’de Çin’de rakibi Zhang Li’nin ırkçı sözlerine maruz kalmıştı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Beşiktaş Kulübü de “Asla yalnız değilsin” paylaşımı yapmıştı. Kartal’da sadece 1.5 sezon forma giymesine rağmen taraftarların kalbinde özel bir yeri olan ve adına şarkılar yapılan Ba, önümüzdeki dönemde bu kez yedek kulübesinde siyah beyazlıların başarısı için ter dökecek.