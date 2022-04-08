Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu
Geçen sene İsviçre'nin Lugano takımında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran ve 2014'te Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adına besteler yapılan efsane oyuncunun Valerien İsmael'in yardımcısı yapıldığı ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien İsmael’in ekibine flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kurmaylar, geçen yıl aktif Futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladı.
2017'nin devre arasında kiralık olarak yeniden takıma dahil edilen yıldız isim, o sezon 2 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol atmıştı ve ligde şampiyon olan kadronun içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ardından Göztepe ve Başakşehir’de oynayıp turuncu lacivertlilerde bir lig şampiyonluğu daha yaşayan Demba Ba, geçen yıl İsviçre ekibi Lugano’da aktif kariyerini noktalamıştı.
Demba Ba, 2018’de Çin’de rakibi Zhang Li’nin ırkçı sözlerine maruz kalmıştı. Yaşanan üzücü olay sonrasında Beşiktaş Kulübü de “Asla yalnız değilsin” paylaşımı yapmıştı. Kartal’da sadece 1.5 sezon forma giymesine rağmen taraftarların kalbinde özel bir yeri olan ve adına şarkılar yapılan Ba, önümüzdeki dönemde bu kez yedek kulübesinde siyah beyazlıların başarısı için ter dökecek.
Kiralık olarak 26 yaşındaki golcüyü isteyen Kara Kartal'ın, oyuncu tarafı ile de görüştüğü bildirildi. İlk olarak Sociedad'la sezonu tamamlamak isteyen tecrübeli ismin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer alıyor.