Adilcevaz Ovası’nda beyaz altın mesaisi başladı! Çiftçiler şafak vakti tarlalara indi: Yağışlar yüzleri güldürdü
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte bölge ekonomisinin en önemli can damarlarından biri olan şeker pancarı ekim sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde tarlalarına inen üreticiler, yüksek girdi maliyetlerine rağmen üretimi sürdürürken; kış ve bahar aylarındaki yeterli yağışlar bu yıl rekolte beklentisini zirveye taşıdı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte şeker pancarı ekimine başladı.İlçede önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, bu yıl da üreticilerin umut kaynağı oldu.
Adilcevaz Ovası'nda sabahın erken saatlerinde tarlalarına çıkan çiftçiler, traktörlerle toprak hazırlığı yaparak ekim çalışmalarını sürdürüyor.
Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde bölgede kaliteli pancar üretimi gerçekleştirildiğini belirten üreticiler, bu yıl yağışların yeterli olmasının rekolteyi artırmasını bekliyor.
Çiftçilerden Mehmet Said Emen, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim sezonuna başladık. Bereketli bir sezon olur inşallah. Mazot ve gübre maliyetleri yüksek ama üretmeye devam ediyoruz" dedi.
Yetkililer ise şeker pancarının bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, üreticilere yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti.