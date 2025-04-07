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Adana'da telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti!

Adana'da Emine C. (42) ile Meryem A. (34), semt pazarında alışveriş yapan Esra K. ile İlknur E.’nin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi. Durumu fark eden Emine C., kılıfındaki 200 doları alıp, cep telefonunu teslim etti. İlknur E.’nin, şüpheliye sarılıp teşekkür ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme:
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

Olay, 19 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki semt pazarında meydana geldi. Müşteri gibi pazarda dolaşan Emine C. ve Meryem A., tezgahta alışveriş yapan Esra K.’nin fermuarı açık olan çantasındaki cep telefonunu fark etti.

2Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

Şüphelilerden Emine C. gözcülük yaparken, Meryem A. ise cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra şüpheliler, aynı pazardaki İlknur E.’nin ceketinin cebindeki cep telefonunu da çalıp, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

Telefonunun çalındığını fark eden İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi. Bu sırada cep telefonunun kılıfındaki 200 doları alan şüphelilerden Emine C., İlknur E.'nin hırsızlığı fark ettiğini anladı.

4Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

İş yerine giden Emine C., çaldıkları cep telefonunu sahibine teslim etti. İlknur E. ise şüpheli Emine C.'ye sarılıp teşekkür etti.

5Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

O anlar da iş yerinin kamerasına yansıdı. Telefon kılıfındaki parasının olmadığını gören İlknur E. ile cep telefonunun çalındığını fark eden Esra K., durumu polise bildirdi.

6HIRSIZLIĞI REDDETTİLER

HIRSIZLIĞI REDDETTİLER

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Emine C. ve Meryem A.’yı adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı.

7Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişinin kendileri olduğunu ancak hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. Emine C., İlknur E.’nin cep telefonunu tezgahta bulup teslim ettiğini, parayı ise almadığını ileri sürdü.

8Adanada telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine C. ve Meryem A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.