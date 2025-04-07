Adana'da telefonu çalınan kadın hırsıza sarılıp teşekkür etti!
Adana'da Emine C. (42) ile Meryem A. (34), semt pazarında alışveriş yapan Esra K. ile İlknur E.’nin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi. Durumu fark eden Emine C., kılıfındaki 200 doları alıp, cep telefonunu teslim etti. İlknur E.’nin, şüpheliye sarılıp teşekkür ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme:
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme: