Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “2024 yılı itibarıyla 301 bin 400 nüfusa ulaşan Tuzla, sanayi bölgesi, tersaneleri, lojistik avantajları ve İstanbul’un Anadolu yakasındaki stratejik konumuyla listeye bu güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Böylece Tuzla, il olmaya en yakın ilçeler arasında adından en çok söz ettiren yerleşimlerden biri oldu” denildi.