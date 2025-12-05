GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!
HaberlerGündem Haberleri Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

05.12.2025 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İSTANBUL, (DHA)

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan il olacak ilçeler tartışması, ‘Konuşan Haritalar’ tarafından yapılan son güncellemeyle yeniden şekillendi. Nüfus, ekonomik kapasite, ulaşım ağı, sanayi gücü ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışma, İstanbul’un hızla büyüyen ilçesi Tuzla’yı da öne çıkardı.

1Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “2024 yılı itibarıyla 301 bin 400 nüfusa ulaşan Tuzla, sanayi bölgesi, tersaneleri, lojistik avantajları ve İstanbul’un Anadolu yakasındaki stratejik konumuyla listeye bu güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Böylece Tuzla, il olmaya en yakın ilçeler arasında adından en çok söz ettiren yerleşimlerden biri oldu” denildi.

2Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

Tuzla’nın özellikle son yıllarda artan nüfus yoğunluğu, genişleyen yerleşim alanları, teknoloji odaklı yatırımların bölgeye kayması ve ulaşım ağlarının çeşitlenmesi, ilçeyi ‘yeni il potansiyeli’ taşıyan merkezlerden biri haline getiriyor. Ayrıca İstanbul’un mevcut yükünü azaltacak yeni idari yapılanmaların gerekliliği de Tuzla’yı öne taşıyan bir diğer önemli faktör olarak değerlendiriliyor.

3Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

“Güncellenen listede Tuzla’nın yanı sıra Marmara, Ege ve Akdeniz kuşağından çok sayıda güçlü aday bulunuyor. Çerkezköy, Gebze, Çorlu, Manavgat, Fethiye, Silopi, Midyat, Erdemli, İskenderun ve Doğubayazıt gibi yüksek nüfusa ve ekonomik etkiye sahip ilçeler de il olmaya en yakın yerleşimler arasında gösterildi.

4Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

“Ancak çalışmanın en dikkat çeken sonucu, Tuzla’nın İstanbul içindeki adaylar arasında en güçlü ilçelerden biri olması. Gerek sanayi gücü gerek liman ticareti gerekse artan yaşam alanlarıyla Tuzla, yeni bir ilin merkezi olabilecek tüm temel göstergeleri karşılayan ilçeler arasında öne çıkıyor.

5Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

“Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde artan nüfus yükünün ve genişleyen şehirleşmenin, yeni illere duyulan ihtiyacı giderek artırdığını vurgulanırken; ilçelerin il statüsüne dönüşmesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de yönetimsel verimliliğe olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.”

6Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler ise şu şekilde açıklandı:

Lüleburgaz

Çerkezköy

Silivri

Çorlu

7Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Tuzla

Kapaklı

Gebze

Çayırova

Darıca

8Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Ereğli

Bandırma

Mustafakemalpaşa

İnegöl

Tavşanlı

9Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Edremit

Bergama

Soma

Aliağa

Akhisar

Salihli

10Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Torbalı

Ödemiş

Ödemiş

Nazilli

Alaşehir

11Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Söke

Kuşadası

Milas

Bodrum

Fethiye

Serik

12Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Manavgat

Alanya

Polatlı

Ereğli

Erdemli

Silifke

13Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Ceyhan

İskenderun

Viranşehir

Midyat

14Adana, Kocaeli, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan il olmaya aday ilçeler!

Silopi

Erciş

Doğubayazıt