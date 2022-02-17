Acun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan Allahyar Sayyadmanesh için teknik direktör Şota Arveladze'nin verdiği karar gündem oldu.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hull City'ye kiraladığı İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, yeni takımında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.
SEZON SONU 4,5 MİLYON EURO BONSERVİS
Hull City ve Fenerbahçe, Allahyar transferini 'sezon sonuna kadar kiralık' olarak açıkladı ancak basında çıkan haberlerde bazı prosedürler gereği bonservisini alamayan Hull City'nin sezon sonunda 4,5 milyon Euro ödeyerek Allahyar'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Sezon sonu devreye girecek sözleşmede sonraki satıştan %50 payın da Fenerbahçe'ye ödeneceği ifade ediliyor.
İLK İKİ MAÇINDA TOPLAM 31 DAKİKA OYNADI
Hull City'ye büyük umutlarla transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, 1-0 yenildikleri Preston maçındın son 6 dakikasında, 3-1 kaybettikleri Derby maçının ise son 25 dakikasında teknik direktör Şota Arveladze'den süre buldu. İranlı forvet toplam 31 dakika sahada kaldığı bu iki maçta skor katkısı yapamadı.
Acun Ilıcalı söz konusu basın toplantısında transferle ilgili aldığı soruya "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.