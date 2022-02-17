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İngiltereAcun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...
Haberlerİngiltere Haberleri Acun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...
• 17 Şubat 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan Allahyar Sayyadmanesh için teknik direktör Şota Arveladze'nin verdiği karar gündem oldu.

• 17 Şubat 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:
1Acun Ilıcalı Hull Cityde yeni Salah olabilir demişti Şota Arveladzenin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...
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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hull City'ye kiraladığı İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, yeni takımında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

2Acun Ilıcalı Hull Cityde yeni Salah olabilir demişti Şota Arveladzenin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...

Sezona Zorya Luhansk formasıyla başlayan Allahyar, Ukrayna ekibinden alrılarak devre arasında Fenerbahçe'ye dönmüştü. 20 yaşındaki İranlı forvet, ara transfer döneminde Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye kiralık olarak gitmişti.

3SEZON SONU 4,5 MİLYON EURO BONSERVİS

SEZON SONU 4,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Hull City ve Fenerbahçe, Allahyar transferini 'sezon sonuna kadar kiralık' olarak açıkladı ancak basında çıkan haberlerde bazı prosedürler gereği bonservisini alamayan Hull City'nin sezon sonunda 4,5 milyon Euro ödeyerek Allahyar'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Sezon sonu devreye girecek sözleşmede sonraki satıştan %50 payın da Fenerbahçe'ye ödeneceği ifade ediliyor.

4İLK İKİ MAÇINDA TOPLAM 31 DAKİKA OYNADI

İLK İKİ MAÇINDA TOPLAM 31 DAKİKA OYNADI

Hull City'ye büyük umutlarla transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, 1-0 yenildikleri Preston maçındın son 6 dakikasında, 3-1 kaybettikleri Derby maçının ise son 25 dakikasında teknik direktör Şota Arveladze'den süre buldu. İranlı forvet toplam 31 dakika sahada kaldığı bu iki maçta skor katkısı yapamadı.

5ŞOTA İKİ MAÇTIR KADROYA ALMIYOR

ŞOTA İKİ MAÇTIR KADROYA ALMIYOR

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, son iki maçtır Allahyar'ı maç kadrosuna almıyor. Hull City bu iki maçta Fulham'a 1-0 mağlup olup Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

6ACUN ILICALI: ALLAHYAR YENİ SALAH OLABİLİR

ACUN ILICALI: ALLAHYAR YENİ SALAH OLABİLİR

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transferler sonrası düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh transferine değinmiş ve İranlı forvet için 'Yeni Salah olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

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Acun Ilıcalı söz konusu basın toplantısında transferle ilgili aldığı soruya "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.

8ZORYADA FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ

ZORYA'DA FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ

Allahyar Sayyadmanesh, sezon başında kiralık gittiği Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta etkili bir performans sergilemişti. Takımıyla 16 lig maçına çıkan Allahyar, 7 gol atıp 4 asist yaparken, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta da 2 gol attı.

9Acun Ilıcalı Hull Cityde yeni Salah olabilir demişti Şota Arveladzenin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...

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Acun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...

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