Abdürrahim Albayrak'ın yüzünden G.Saray'ın iki yıldızı takımdan ayrılıyor!
600 milyon TL'lik borcu kapatmak ve Falcao - Mostafa Mohamed'in bonservis bedellerini karşılamak için kaynak arayışlarına koyulan Galatasaray'da iki yıldızdan tam 40 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor... İşte Galatasaray'daki sıcak transfer gelişmesi...
26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen Galatasaray Yönetimi'nin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu, Falcao'nun 3 milyon Euro'luk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor.
30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı.
Soru: "Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Barcelona'ya karşı Galatasaray'ın umudu olarak görüyorlar?"
Kerem Aktürkoğlu: Takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Çok iyi oyunculara sahibiz. Evet, taraftarlarımızın benden beklentileri çok büyük ama kendimi yıldız olarak görmüyorum. Bu durum üzerimde bir baskı oluşturmuyor aksine beni daha iyi olma konusunda motive ediyor.
Soru: "Sana Harry Potter dedikleri doğru mu?"
Kerem Aktürkoğlu: Adım Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Harry Aktürkoğlu mu bilemiyorum (Gülüyor). Her şey Instagram'a gönderi olarak attığım gözlüklü bir fotoğrafla başladı. Taraftarlarımız o fotoğrafa Harry Potter yorumları yapmaya başladılar. Gol sevinçlerimin ardından bana Harry Potter demeye başladılar. Büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum.
Soru: "Barcelona maçı hakkında ne dersin?"
Kerem Aktürkoğlu: Barcelona dünya futbolunun en büyük takımlarından biri. Onları UEFA Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barcelona bu turnuvaya ait değil. Onlar için çok yetersiz bir turnuva fakat çok yüksek bir seviyeleri var. Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki performansımızı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim.
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TRANSFERLERİYDİ
Daha önce kronik sakatlık problemlerinin bilinmesine rağmen insiyatif alarak Falcao'ya astronomik maaş ve imza parası veren (5 milyon euro) Abdürrahim Albayrak, bu transfer sebebiyle Galatasaray'ı büyük bir maddi külfetin altına sokarken, Zamalek'ten 4 milyon dolara alınan Mostafa Mohamed'in de henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamaması Cengiz-Albayrak döneminin hanesine eksi olarak yazıldı.