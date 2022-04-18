Abdürrahim Albayrak'ın yüzünden G.Saray'ın iki yıldızı takımdan ayrılıyor!

Soru: "Barcelona maçı hakkında ne dersin?"



Kerem Aktürkoğlu: Barcelona dünya futbolunun en büyük takımlarından biri. Onları UEFA Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barcelona bu turnuvaya ait değil. Onlar için çok yetersiz bir turnuva fakat çok yüksek bir seviyeleri var. Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki performansımızı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim.