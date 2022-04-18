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GalatasarayAbdürrahim Albayrak'ın yüzünden G.Saray'ın iki yıldızı takımdan ayrılıyor!
HaberlerGalatasaray Haberleri Abdürrahim Albayrak'ın yüzünden G.Saray'ın iki yıldızı takımdan ayrılıyor!
• 18 Nisan 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:

Abdürrahim Albayrak'ın yüzünden G.Saray'ın iki yıldızı takımdan ayrılıyor!

600 milyon TL'lik borcu kapatmak ve Falcao - Mostafa Mohamed'in bonservis bedellerini karşılamak için kaynak arayışlarına koyulan Galatasaray'da iki yıldızdan tam 40 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor... İşte Galatasaray'daki sıcak transfer gelişmesi...

• 18 Nisan 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor
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26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen Galatasaray Yönetimi'nin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu, Falcao'nun 3 milyon Euro'luk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor.

2Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray bu sezon kazandığı 161 milyon TL UEFA gelirinden de mahrum kalacak.

3Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı.

4Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek. Sabah'ın haberine göre; yeni yönetim, bu iki oyuncudan birini 20 milyon Euro seviyesinde rakamlara satarak borç yükünü %50 azaltmaya çalışacak.

5Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Sarı kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona eşleşmesi öncesi İspanyolların önemli yayın organı Marca'ya özel bir röportaj vermişti. Aktürkoğlu, Barcelona eşleşmesine değinirken Harry Potter ünvanıyla ilgili yöneltilen soruyu da cevapladı.

6Kerem Aktürkoğlunun Marcaya verdiği röportajı hatırlayalım;

Kerem Aktürkoğlu'nun Marca'ya verdiği röportajı hatırlayalım;

Soru: "İspanyol taraftarlar için kendini tanıtır mısın"

Kerem Aktürkoğlu: Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray'da forma giyiyorum. Sol açık pozisyonunda oynuyorum.

7Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Soru: "Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Barcelona'ya karşı Galatasaray'ın umudu olarak görüyorlar?"

Kerem Aktürkoğlu: Takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Çok iyi oyunculara sahibiz. Evet, taraftarlarımızın benden beklentileri çok büyük ama kendimi yıldız olarak görmüyorum. Bu durum üzerimde bir baskı oluşturmuyor aksine beni daha iyi olma konusunda motive ediyor.

8Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Soru: "Sana Harry Potter dedikleri doğru mu?"

Kerem Aktürkoğlu: Adım Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Harry Aktürkoğlu mu bilemiyorum (Gülüyor). Her şey Instagram'a gönderi olarak attığım gözlüklü bir fotoğrafla başladı. Taraftarlarımız o fotoğrafa Harry Potter yorumları yapmaya başladılar. Gol sevinçlerimin ardından bana Harry Potter demeye başladılar. Büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum.

9Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Soru: "Kendinizi nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsın?"

Kerem Aktürkoğlu: Kendimi teknik açıdan yetenekli buluyorum. Maç içerisinde her zaman takım arkadaşlarımı arayarak onları gol pozisyonuna sokmak istiyorum. Gol atıp atmadığım önemli değil.

10Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Soru: "İdolün kimdi?"

Kerem Aktürkoğlu: Hiç idolüm olmadı. Ronaldo ve Messi'yi izlemekten tabii ki keyif alıyorum. Hiç kuşku yok onlar son 10 yılın en iyiler ve ben dahil tüm futbolcuları etkilediler.

11Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

Soru: "Barcelona maçı hakkında ne dersin?"

Kerem Aktürkoğlu: Barcelona dünya futbolunun en büyük takımlarından biri. Onları UEFA Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barcelona bu turnuvaya ait değil. Onlar için çok yetersiz bir turnuva fakat çok yüksek bir seviyeleri var. Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki performansımızı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim.

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Soru: "Senin için de iyi bir vitrin olabilir mi?"

Kerem Aktürkoğlu: "Kesinlikle öyle! Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğinizi göstermek istersiniz. Kura çekilişinden beri Barcelona maçını dört gözle bekliyordum."

13ABDÜRRAHİM ALBAYRAKIN TRANSFERLERİYDİ

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TRANSFERLERİYDİ

Daha önce kronik sakatlık problemlerinin bilinmesine rağmen insiyatif alarak Falcao'ya astronomik maaş ve imza parası veren (5 milyon euro) Abdürrahim Albayrak, bu transfer sebebiyle Galatasaray'ı büyük bir maddi külfetin altına sokarken, Zamalek'ten 4 milyon dolara alınan Mostafa Mohamed'in de henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamaması Cengiz-Albayrak döneminin hanesine eksi olarak yazıldı.

14Abdürrahim Albayrakın yüzünden G.Sarayın iki yıldızı takımdan ayrılıyor

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