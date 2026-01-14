6 yıl sonra kahreden tesadüf: Annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

9

"Sözün bittiği yerdeyiz"



Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ise büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Anlatacak çok şey yok. Üzgünüz. Personelimizi kaybettik. Yediği elmanın boğazında kalması, soluğunun kesilmesiyle birlikte ne yazık ki rahmetli oldu. Üzgünüz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Mekanı cennet olsun" dedi.