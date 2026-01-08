50 yıl sonra Marmara Denizi'nde bir ilk: Kokpite benzeyen görüntü sonar taramasıyla tespit edildi

3

İLK ARAMADA UÇAĞA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİR PARÇA BULUNDU



Çalışmalar hakkında bilgi veren Youtuber Nedim Kuru uçağın enkazının yerini artık bildiklerini ifade ederek, “İçindeki 42 yolcu ile birlikte 50 yıldır hala Marmara Denizi'nin dibinde yatmaktadır. Olayı ilk duyduğumda çok üzüldüm, daha sonra bu kayıp uçağı aramaya başladım. Su altı dronu ile düştüğü bölgeye özel su altı dron ile 4 saatlik bir arama çalışması yaptım. İlk dalışımızda uçağa ait olduğunu düşündüğümüz enkaza ait bir parçayı görüntüledim. Ben uçağın bütünsel parçalarını bulacağıma inandığım için enkazı bulmak ve çıkarmak için; ikinci arama çalışmamızı yaptık, fakat hava sert olduğu için operasyonu yarıda kesmek zorunda kaldık" dedi.