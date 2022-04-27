5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist
Devre arasında Standard Liege takımından kiralanan ve Belçika'da sadece 5 bin euro maaş alan Kongolu futbolcunun 10 maçta 11 gol 3 asist yapması futbolseverleri hayrete düşürdü. Tecrübeli oyuncunun son oynanan Beşiktaş karşılaşmasında attığı 2 golden sonra Kongolu yıldızın Berisha, Halil Dervişoğlu ve Batshuayi ile karşılaştırılması ise dikkatlerden kaçmadı.
Muleka'nın bu harika performansı ise 2019 yılında TRT Spor'da yorumculuk yaparken Kongolu oyuncudan bahseden Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in sözlerini akıllara getirdi. Reçber, Muleka henüz Belçika'ya transfer olmadan; Kongo'da oynarken oyuncuyu beğenmişti.Reçber, 3 sene önce şunları söylemişti:
Kongo, Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka'yı, şu anda Belçika takımları istiyor. Gidelim 300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar. Bu sözlerden bir süre sonra yorumculuğu bırakıp Kasımpaşa'da göreve başlayan Reçber, ilk fırsatta Muleka'nın transferini gerçekleştirdi.
Beşiktaş'a 2 gol atan Muleka, Süper Lig 'i adeta salladı ve ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen 10 maçta attığı 11 golle gol krallığı yarışında iddialı duruma geldi. Muleka, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu.
Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka’yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım” ifadelerini kullandı.