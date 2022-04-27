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Kasımpaşa Spor5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist
HaberlerKasımpaşa Spor Haberleri 5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist
• 27 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist

Devre arasında Standard Liege takımından kiralanan ve Belçika'da sadece 5 bin euro maaş alan Kongolu futbolcunun 10 maçta 11 gol 3 asist yapması futbolseverleri hayrete düşürdü. Tecrübeli oyuncunun son oynanan Beşiktaş karşılaşmasında attığı 2 golden sonra Kongolu yıldızın Berisha, Halil Dervişoğlu ve Batshuayi ile karşılaştırılması ise dikkatlerden kaçmadı.

• 27 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
15 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist
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Kasımpaşa'nın ligin devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımından kiraladığı Demokratik Kongolu Jackson Muleka, fırtına gibi esiyor.

25 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Muleka'nın bu harika performansı ise 2019 yılında TRT Spor'da yorumculuk yaparken Kongolu oyuncudan bahseden Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in sözlerini akıllara getirdi. Reçber, Muleka henüz Belçika'ya transfer olmadan; Kongo'da oynarken oyuncuyu beğenmişti.Reçber, 3 sene önce şunları söylemişti:

35 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Kongo, Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka'yı, şu anda Belçika takımları istiyor. Gidelim 300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar. Bu sözlerden bir süre sonra yorumculuğu bırakıp Kasımpaşa'da göreve başlayan Reçber, ilk fırsatta Muleka'nın transferini gerçekleştirdi.

45 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Beşiktaş'a 2 gol atan Muleka, Süper Lig 'i adeta salladı ve ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen 10 maçta attığı 11 golle gol krallığı yarışında iddialı duruma geldi. Muleka, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu.

55 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı. Bu sezonun ilk yarısında ise Standard Liege formasıyla 21 maçta 3 gol atan Muleka devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralandı.

65 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Kasımpaşa'da her 64 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Muleka, bu alanda yeni bir ivme yakalarken gol krallığının da önemli adaylarından birisi oldu. Demokratik Kongolu golcü, 11 golle zirvedeki Ayoub El Kaabi'nin 4 gol uzağında yer alıyor.

75 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Kasımpaşa'ya transfer olurken de ayda 5 bin Euro kazanıyordu. Akşam'ın haberine göre; Kasımpaşa'nın futbolcuyu 3 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 22 yaşında olan Muleka çevikliği ve gol vuruşlarındaki ustalığı ile lige damgasını vurmuş durumda.

85 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Kasımpaşa'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bıkılıyor. Kasımpaşa bu opsiyonu kullandıktan sonra Avrupa'dan ve Süper Lig'den ciddi tekliflerin gelmesi de bekleniyor.

95 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Takımın golcü oyuncusu Muleka’nın takımda kalmasını isteyeceklerini söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Muleka’nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim.

105 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka’yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım” ifadelerini kullandı.

115 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

Jackson Muleka 10 kez giydiği Kasımpaşa formasıyla 10 maçta 11 kez fileleri sarsarken 3 de asiste imza attı. Üstelik Muleka bu forma giydiği 10 maçın 3'ünde de ilk 11'de yer almamıştı.

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Süper Lig'de artık bitime çok az süre kala gol krallığı yarışı da kızıştı. 15'er golle zirvede bulunan Hataylı El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u Cornelius 14 golle takip ediyor.

135 bin euro maaşla geldi Süper Ligde ses getirdi 10 maçta 11 gol 3 asist

 

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