5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist

Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka’yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım” ifadelerini kullandı.