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Galatasaray5 ayrılık birden! Eğer giderlerse Levent Nazifoğlu'nun dediği gibi 'Galatasaray kümeye düşer'
HaberlerGalatasaray Haberleri 5 ayrılık birden! Eğer giderlerse Levent Nazifoğlu'nun dediği gibi 'Galatasaray kümeye düşer'
• 07 Mayıs 2022 - 07:51 • Son Güncelleme:

5 ayrılık birden! Eğer giderlerse Levent Nazifoğlu'nun dediği gibi 'Galatasaray kümeye düşer'

Bu sezon Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaratan, Avrupa macerasına ise Barcelona maçında son veren Galatasaray'da yaşanan belirsizlik yıldız futbolcuları da yakından etkiliyor. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcunun lig biter bitmez transfer olmak istediği öğrenildi.

• 07 Mayıs 2022 - 07:51 • Son Güncelleme:
15 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir. Sarı-kırmızılılardaki belirsizlik ortamından endişe duyan 5 yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

25 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu. Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.

35 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı. İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.

45 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torrent’in sözleşme detayları önceki akşam Spor Gecesi Digital’de yayınlandı. Buna göre Galatasaray, 59 yaşındaki teknik adamın biletini keserse, 2 milyon 160 bin euro ödemek durumunda kalacak. Üstelik Torrent ve ekibi, 2022-23 sezonunda başka bir takım çalıştırsa da bu madde geçerli olacak. 2 milyon 160 bin euronun, 1.5 milyonluk kısmını Torrent’e, toplamda 660 bin euronun da yardımcılarına verileceği belirtildi.

55 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Diğer taraftan Sportif Direktör Pasquale Sensibile’nin sözleşmesindeki tazminat da dudak uçuklattı. İtalyan futbol adamının da 840 bin euroluk tazminat maddesinin bulunduğu belirtildi.

65 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Galatasaray’ın geleceğini planlama adına göreve getirilen Sensibile’nin de Torrent gibi, tazminat konusunda asla taviz vermeyeceği öğrenildi.

75 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti. Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

85 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Takvim'in haberine göre başta Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı öğrenildi.

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Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

105 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

Öte yandan ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da mevcut yönetim görevine devam etmesi halinde Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimlerin satışına gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına sıcak bakıyor.

115 ayrılık birden Eğer giderlerse Levent Nazifoğlunun dediği gibi Galatasaray kümeye düşer

 

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