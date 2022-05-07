5 ayrılık birden! Eğer giderlerse Levent Nazifoğlu'nun dediği gibi 'Galatasaray kümeye düşer'
Bu sezon Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaratan, Avrupa macerasına ise Barcelona maçında son veren Galatasaray'da yaşanan belirsizlik yıldız futbolcuları da yakından etkiliyor. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcunun lig biter bitmez transfer olmak istediği öğrenildi.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir. Sarı-kırmızılılardaki belirsizlik ortamından endişe duyan 5 yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu. Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.
Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torrent’in sözleşme detayları önceki akşam Spor Gecesi Digital’de yayınlandı. Buna göre Galatasaray, 59 yaşındaki teknik adamın biletini keserse, 2 milyon 160 bin euro ödemek durumunda kalacak. Üstelik Torrent ve ekibi, 2022-23 sezonunda başka bir takım çalıştırsa da bu madde geçerli olacak. 2 milyon 160 bin euronun, 1.5 milyonluk kısmını Torrent’e, toplamda 660 bin euronun da yardımcılarına verileceği belirtildi.
Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti. Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.
Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.