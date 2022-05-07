5 ayrılık birden! Eğer giderlerse Levent Nazifoğlu'nun dediği gibi 'Galatasaray kümeye düşer'

Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torrent’in sözleşme detayları önceki akşam Spor Gecesi Digital’de yayınlandı. Buna göre Galatasaray, 59 yaşındaki teknik adamın biletini keserse, 2 milyon 160 bin euro ödemek durumunda kalacak. Üstelik Torrent ve ekibi, 2022-23 sezonunda başka bir takım çalıştırsa da bu madde geçerli olacak. 2 milyon 160 bin euronun, 1.5 milyonluk kısmını Torrent’e, toplamda 660 bin euronun da yardımcılarına verileceği belirtildi.