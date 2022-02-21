4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...

Galatasaray ceza sahasına yapılan ortada Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğini tespit eden VAR, Arda Kardeşler'i pozisyonu izlemesi için uyardı. 5 dakikalık incelemenin ardından 65'inci dakikada yapılan ihlal 70'inci dakikada son buldu. VAR uyarısı sonrası Arda Kardeşler ikinci kez beyaz noktayı işaret etti.