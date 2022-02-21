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Galatasaray4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...
HaberlerGalatasaray Haberleri 4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...
• 21 Şubat 2022 - 23:10 • Son Güncelleme:

4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe - Galatasaray maçında düdük çalan Arda Kardeşlerin verdiği penaltı kararları resmen olay oldu. İşte gerilim dolu 90 dakikanın ayrıntıları...

• 21 Şubat 2022 - 23:10 • Son Güncelleme:
14 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...
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Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Kritik mücadele konuk ekibin 90+9'da bulduğu golle birlikte 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakaya Arda Kardeşler ile birlikte VAR kararları damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

24 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Göztepe'de Kerim Alıcı'nın 45'inci dakikada ceza sahasına yaptığı ortada top Taylan Antalyalı'dan sekti. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyon esnasında Taylan Antalyalı'nın topa elle müdahale ettiğini tespit etti. VAR pozisyonda hakem kararını doğru buldu.

34 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Galatasaray ceza sahasına yapılan ortada Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğini tespit eden VAR, Arda Kardeşler'i pozisyonu izlemesi için uyardı. 5 dakikalık incelemenin ardından 65'inci dakikada yapılan ihlal 70'inci dakikada son buldu. VAR uyarısı sonrası Arda Kardeşler ikinci kez beyaz noktayı işaret etti.

44 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Müsabakada dakikalar 84'ü gösterdiğinde bu kez Galatasaray penaltı bekledi. Dino Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden VAR, Arda Kardeşler'e pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulundu. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.

54 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Heyecan dolu karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında Arda Kardeşler, Dino Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğini belirtti. Tecrübeli futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörde izleyen Arda Kardeşler hem penaltı hem de kırmızı kart kararlarından geri döndü.

64 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Müsabakanın 90+6'ncı dakikasında Galatasaray bir penaltı daha bekledi. VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen Arda Kardeşler pozisyonu monitörde izledi. Arda Kardeşler beyaz noktayı işaret etti.

74 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Arda Kardeşler ve VAR'ın kararları sonrasında bazı Göztepe taraftarları sahaya indi. Spor büro ekipleri sahaya giren kişileri anında dışarı çıkardı.

84 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti Gomis - Ndiaye düellosu...

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanılan karşılaşma Göztepe ile Galatasaray arasında oynandı.

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