4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe - Galatasaray maçında düdük çalan Arda Kardeşlerin verdiği penaltı kararları resmen olay oldu. İşte gerilim dolu 90 dakikanın ayrıntıları...
Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Kritik mücadele konuk ekibin 90+9'da bulduğu golle birlikte 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakaya Arda Kardeşler ile birlikte VAR kararları damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Galatasaray ceza sahasına yapılan ortada Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğini tespit eden VAR, Arda Kardeşler'i pozisyonu izlemesi için uyardı. 5 dakikalık incelemenin ardından 65'inci dakikada yapılan ihlal 70'inci dakikada son buldu. VAR uyarısı sonrası Arda Kardeşler ikinci kez beyaz noktayı işaret etti.
Heyecan dolu karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında Arda Kardeşler, Dino Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğini belirtti. Tecrübeli futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörde izleyen Arda Kardeşler hem penaltı hem de kırmızı kart kararlarından geri döndü.