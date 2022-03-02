• 02 Mart 2022 - 22:01 • Son Güncelleme:
4 maçta 6 gol attı Enes Ünal'a İspanya'da büyük haksızlık yapıldı
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Son dakika haberi… A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan 24 yaşındaki milli golcü Enes Ünal, son dönemdeki performansıyla Getafe'yi ayakta tutuyor.
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İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen ve Şubat ayında çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.
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Oylamada yer alan hücum oyunlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 4 maçta 2 gol 1 asist, Barselona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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