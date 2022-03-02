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İspanya4 maçta 6 gol attı Enes Ünal'a İspanya'da büyük haksızlık yapıldı
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• 02 Mart 2022 - 22:01 • Son Güncelleme:

4 maçta 6 gol attı Enes Ünal'a İspanya'da büyük haksızlık yapıldı

Getafe formasıyla attığı gollerle takımını neredeyse tek başına ligde tutan Enes Ünal'ın La Liga otoriteleri tarafından görmezden gelinmesi büyük bir şok etkisi yarattı. İşte milli yıldıza yapılan o haksızlık.

• 02 Mart 2022 - 22:01 • Son Güncelleme:
14 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı
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Son dakika haberi… A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan 24 yaşındaki milli golcü Enes Ünal, son dönemdeki performansıyla Getafe'yi ayakta tutuyor.

24 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Bir dönem özellikle milli takımdaki etkisiz performansıyla eleştirilen Enes Ünal, Getafe'de kendini buldu.

34 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Getafe'de ikinci sezonunu geçiren Enes Ünal, bu sezon yükseliş gösteren grafiğiyle takımının en önemli ismi oldu.

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Getafe formasıyla geçirdiği ilk sezonda La Liga'da 28 maça çıkan Enes, sezonu sadece 4 golle tamamlayabilmişti.

54 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Bu sezon ise henüz 25 maça çıkan Enes Ünal, şimdiden 13 gol kaydetmeyi başardı.

64 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Yükselen performansıyla Getafe'yi alt sıralardan kurtulan en büyük unsurlardan birisi olan Enes Ünal, La Liga'daki en golcü sezonunu geçiyor.

74 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

2022 takvim yılı içerisinde Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Enes Ünal'dan daha fazla gol atan tek oyuncu, 9 golle Bayern Münih'in süper yıldızı Robert Lewandowski oldu.

84 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

2022'de 8 gol atan Enes Ünal'ın rakipleri arasında 6 golle Ciro Immobile, 5 golle Kylian Mbappe, 4'er golle Patrick Schick, Karim Benzema, Mohamed Salah ve Dusan Vlahovic, 3 golle Erling Haaland, 1'er golle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo var.

94 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen ve Şubat ayında çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

104 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Bu sezon 25 maçta 13 gol kaydeden bu gollerin 6'sını Şubat ayında rakip filelere bırakan 24 yaşındaki futbolcu ayın futbolcuları oylamasında kendisine yer bulamadı.

114 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Oylamada yer alan hücum oyunlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 4 maçta 2 gol 1 asist, Barselona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekipten yüksek bonservis bedeliyle İtalya'da Lazio'ya transfer olmuştu.

134 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Lazio formasıyla beklentilerin oldukça altında kalan Kosovalı golcü, İspanya La Liga ekibi Mallorca'ya kiralandı.

144 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

Mallorca'da henüz yeni bir isim olmasına rağmen gösterdiği performansla beğenilen Muriqi, taraftarların da gözüne girdi.

154 maçta 6 gol attı Enes Ünala İspanyada büyük haksızlık yapıldı

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