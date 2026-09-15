350 yıllık küp kullanarak üretiliyor: Ev hanımları mutfaktan eksik etmiyor

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Üretim sürecini anlatan Karakurluk, üzümleri hasadın ardından ayıklayıp çiğnediklerini, suyunu çıkardıktan sonra maya ekleyerek fermantasyon sürecine bıraktıklarını ifade etti. Karakurluk, "Fermantasyon sürecini geçirdikten sonra küplere aktarıp bekletiyoruz. Orada bekleyip durulanıyor. Ondan sonrada satışa hazır hale geliyor" ifadelerine yer verdi. "Sirkemiz tamamen organik olduğu için talep oluyor. Bizlerde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Fiyat olarak 150 ila 250 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 4 kuşaktır sirke işiyle uğraşıyoruz. İlk olarak dedemin babası buradaki küpleri toplamış. Sirke işine başlamış. Tarihi Çarşı'da bir dükkanımız var. Orayı işletmeye devam ediyoruz. Dedemin babasından dedeme, ondan babama, babamdan da bize kaldı. Bizden sonrakiler de devam ettirecek."