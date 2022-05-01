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Beşiktaş29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri 29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor
• 01 Mayıs 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:

29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor

Takıma gelir gelmez randıman gösterecek ve Süper Lig'e çabuk uyum sağlayacak bir forvet arayan Beşiktaş'ın Sörloth ve Tetteh haricinde 29 maçta 29 gol atan dev golcüyle ilgilendiği ortaya çıktı. İşte Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'in o transfer planı...

• 01 Mayıs 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
129 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önceki gün 3 saatlik bir toplantı yaptı. Toplantıyı yönetici Fırat Fidan, Ceyhun Kazancı, Mehmet Ekşi ile Serdar Topraktepe katıldı.

229 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

Toplantı sonrası genç takıma verilen yemekte alt yapıdan yetişen Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ile Emre Bilgin de yer aldı.

3TORİNO RIDVAN YILMAZI İSTİYOR

TORİNO RIDVAN YILMAZ'I İSTİYOR

İtalyan Kulübü Torino Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkartırken son gelen bilgilere göre bir sonraki satıştan pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti.

429 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

Ancak bu rakamı Beşiktaş yönetiminde tatminkar bulunmadığı öğrenildi. Yerli oyuncuların değerinin arttığı bu dönemde yönetim Rıdvan'dan en az 7.5 milyon Euro gibi bir rakam beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, bu isteğini İtalyan kulübüne iletti.

529 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

Takvim'in derlediği habere göre Torino'nun teklifini revize ederek Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacağı ve rakamı 6 milyon Euro seviyesine çekebileceği bildirildi.

6SÖRLOTH VE TETTEHDEN SONRA...

SÖRLOTH VE TETTEH'DEN SONRA...

Beşiktaş sezon sonunda bir değil, iki santrfor alacak. Bu santrforlar Valerien Ismael'in sistemini işletecek uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen, efektif isimler olacak.

729 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

Sörloth bir numaralı aday. İkinci aday olarak Darly Dike ve Benjamin Tetteh öne çıksa da, listeye farklı bir oyuncu daha dahil oldu.

829 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

Macaristan Ligi'nin gol krallığına koşan Paksi takımının 1.91'lik gol makinesi Martin Adam... Bu sezon 29 maçta 29 gol ve 4 asistle oynayan Adam konusunda ilk temaslar kuruldu.

929 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

Beşiktaş'ın listesine dahil olan Martin Adam, Paksi Macar ekibi Paksi'de senelik 230 bin euro kazanıyor. 4 senelik daha sözleşmesi olan Adam için kulübüne 500 bin, kendisine de 500 bin euro teklif edilmesi bekleniyor.

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1129 maçta 29 gol Batshuayi ve Larinin yerine Adam gibi forvet geliyor

 

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