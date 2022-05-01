• 01 Mayıs 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
29 maçta 29 gol! Batshuayi ve Larin'in yerine 'Adam' gibi forvet geliyor
Takıma gelir gelmez randıman gösterecek ve Süper Lig'e çabuk uyum sağlayacak bir forvet arayan Beşiktaş'ın Sörloth ve Tetteh haricinde 29 maçta 29 gol atan dev golcüyle ilgilendiği ortaya çıktı. İşte Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'in o transfer planı...
• 01 Mayıs 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önceki gün 3 saatlik bir toplantı yaptı. Toplantıyı yönetici Fırat Fidan, Ceyhun Kazancı, Mehmet Ekşi ile Serdar Topraktepe katıldı.
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Macaristan Ligi'nin gol krallığına koşan Paksi takımının 1.91'lik gol makinesi Martin Adam... Bu sezon 29 maçta 29 gol ve 4 asistle oynayan Adam konusunda ilk temaslar kuruldu.
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