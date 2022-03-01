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İngiltere20 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti! İşte Okan Buruk'un yeni takımı...
Haberlerİngiltere Haberleri 20 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti! İşte Okan Buruk'un yeni takımı...
• 01 Mart 2022 - 18:36 • Son Güncelleme:

20 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti! İşte Okan Buruk'un yeni takımı...

20 gün önce kulüp başkanıyla birlikte maçı tribünden takip eden Okan Buruk'un yeni takımı belli oldu. Adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan genç teknik adamın yurtdışında görev alacağı ortaya çıktı.

• 01 Mart 2022 - 18:36 • Son Güncelleme:
120 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...
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Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler, İngiliz basınına takımın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

220 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı takıma önemli bir forvet kazandıracaklarını açıklamıştı. Ilıcalı ile aynı doğrultuda ifadeler kullanan Kesler "Çalışmalarımıza çoktan başladık.

320 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

Uluslararası gözlemcilerimiz ve danışmanlarımız, takımı ileriye taşıyabilecek potansiyeldeki oyunculara bakıyorlar. Lee Darnbrough (Baş Gözlemci) ve ekibiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ona ve ekibine güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

420 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

Önümüzdeki sezon için önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Kesler, "Başkanımızın görüşü ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var, hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamaz. Gelecek sezon için hedefimiz ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak ve buna göre yatırım yapacağız.

520 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

İngiltere Championship ekibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Peterborough United'ı deplasmanda 3-0 yendi ve 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

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720 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile anılan Okan Buruk, saha kenarına geri dönmeye hazırlanıyor. Kendisine gelecek teklifleri bekleyen ve önceliği İstanbul ekipleri olan Okan Buruk için Kasımpaşa iddiası ortaya atıldı ancak başarılı teknik adamın uzun vadeli bir projede görev almak istediği belirtildi. Kasımpaşa'nın yıllardır devamlılık anlamında kötü bir imaj sergilemesi, olası bir temas halinde anlaşmanın önünü tıkıyor.

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Okan Buruk'un adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ve geçtiğimiz günlerde Torrent ile art arda gelen olumsuz sonuçların ardından Galatasaray ile anılmıştı.

920 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

Öte yandan Okan Buruk, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz haftalarda Derby County maçını tribünden takip etmişti.

1020 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

Kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Okan Buruk, teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlamış ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev almıştı.

1120 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti İşte Okan Burukun yeni takımı...

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