20 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti! İşte Okan Buruk'un yeni takımı...
20 gün önce kulüp başkanıyla birlikte maçı tribünden takip eden Okan Buruk'un yeni takımı belli oldu. Adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan genç teknik adamın yurtdışında görev alacağı ortaya çıktı.
Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler, İngiliz basınına takımın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı takıma önemli bir forvet kazandıracaklarını açıklamıştı. Ilıcalı ile aynı doğrultuda ifadeler kullanan Kesler "Çalışmalarımıza çoktan başladık.
Önümüzdeki sezon için önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Kesler, "Başkanımızın görüşü ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var, hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamaz. Gelecek sezon için hedefimiz ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak ve buna göre yatırım yapacağız.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile anılan Okan Buruk, saha kenarına geri dönmeye hazırlanıyor. Kendisine gelecek teklifleri bekleyen ve önceliği İstanbul ekipleri olan Okan Buruk için Kasımpaşa iddiası ortaya atıldı ancak başarılı teknik adamın uzun vadeli bir projede görev almak istediği belirtildi. Kasımpaşa'nın yıllardır devamlılık anlamında kötü bir imaj sergilemesi, olası bir temas halinde anlaşmanın önünü tıkıyor.