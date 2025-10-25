GAZETE VATAN ANA SAYFA
20 dönümlük çöp araziyi hazineye çevirdi! Filmde gördüğünü yaptı: Sadece 8 tanesi 6 ton veriyor

25.10.2025 - 12:45

Emekli olduktan sonra 20 dönümlük çöp araziyi hazineye çevirdi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Kemal Yanaz'ın asıl mesleği mühendislikti. 8 tanesi 6 ton hasat veriyor. Filmde gördüğünü yapan 62 yaşındaki Yanaz, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte hayatın anlamını buldu.

Zonguldak'taki Erenköy'de yaşayan Kemal Yanaz, makine mühendisi olduktan sonra emekli oldu.

Meslek hayatını sürdürdükten sonra izlediği bir filmden etkilendi. 18 yıl önce aldığı ve atıl durumda olan araziyi adete para basan hazine arazisine çevirdi.

Eşi Gülay Yanaz ile araziyi temizledi. Zorluklarla mücadele eden çift, emekli olduktan sonra tüm enerjisini bu işe verdi. Hayallerindeki ortamı yaratmak için çabaladı.

1000 fidan eken Yanaz, ilk yıl üretimden verim alamadı. Ancak Yanaz, bilgi, beceri ve uygulamada kendini geliştirdi.

Şimdilerde çavuş üzümü, "Cabernet Sauvignon, İtalya üzümü, Cardinal, Alphonse Lavallee, Viktoria, Michele Palieri ve Yalova incisi" gibi farklı çeşitlerin yanı sıra şaraplık üzümler yetiştiren Yanaz, bu yıl 6 ton hasat bekliyor.

Yanaz, kaptan pilot olan oğlunun girişimiyle başlayan ve yakın zamanda tamamlanacak butik taş oteliyle de bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kemal Yanaz, AA muhabirine, iş hayatında emekli olacağı zamanları düşünüp vaktini değerli kılmanın yollarını aradığını, belgesel ve filmlerde izlediği modern ve düzenli üzüm bahçelerini görünce bu işle ilgilenmeye karar verdiğini söyledi.

Bu iş için uygun arazi aradığını belirten Yanaz, araziyi bulmasının ardından yörede yetişecek uygun üzüm çeşitleriyle ilgili araştırmalar yaptığını, özel bir firmayla anlaştığını ve üretime başladığını anlattı.

Yanaz, üzüm yetiştirmenin de kendine has zorlukları olduğuna dikkati çekerek, civarda üzüm yetiştiricisinin olmayışının işlerini zorlaştırdığını, inat edip çalışmaları sürdürdüklerini ve şimdilerde 8 çeşit üzüm yetiştirdiklerini ifade etti.

İnsanların ilk önce ailece ortaya koydukları çabayı pek fazla anlamadığını ancak daha sonraları kendilerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Yanaz, "İlk etapta 1000 üzüm fidanı diktik, yetiştirdik. Su ve elektrik sorunumuz oldu. Epey bir zorlukla mücadele ettik. Tam vazgeçiyoruz dediğimiz anda bir üzüm fidanının salkım vermesi bizi heyecanlandırdı. Her defasında güç bulabileceğimiz bir işaret bulduk. Bu da bizi motive etti. Çok şükür bu düzeye geldik." ifadelerini kullandı.

Yanaz, 6 ton hasat beklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bahçede zaman geçirmek, çok iyi takip etmek, olumsuzluklara ve hastalıklara karşı uyanık olmak lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Oğlum da bu işe dahil oldu. Kendisi hava yolu şirketinde kaptan pilot. Turizmden ve diğer kültürlerin faaliyetlerinden etkilendiği için burada butik otel açılabileceğini söyledi. Ben de kendisine destek olacağımı söyledim. Tamamen taş yapıdan otel inşaatını yapıyoruz. Bu kapsamda şaraplık üzüm üretimini de başlayalım istedik."

İnsanların aileleriyle bahçelerine ziyarete geldiklerinde üzüm toplayıp yediklerini ifade eden Yanaz, böylece bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.