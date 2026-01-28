15 tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor? Bakanlıktan açıklama yapıldı mı? Sosyal medyadaki iddialar gerçek mi?
15 tatilin bitmesine günler kala sosyal medyadaki bazı iddialara aileleri, öğrencileri ve öğretmenleri telaşlandırdı. İddialara göre 2026 yarıyıl tatili uzatıldı. Peki bu iddianın aslı var mı? Gerçekten ara tatil 20 Şubat'a kadar uzatıldı mı? İşte ara tatile uzatıldı mı sorusunun cevabı...
Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve öğretmenin beklediği o haber nihayet geldi: 15 gün tatil uzatıldı mı? Okul tatillerinin ve ara tatillerinin merakla beklenmesi, her yıl gündeme gelirken, bu yıl da öğrencilerin ve ailelerinin gözleri yine Bakanlık'tan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2025’te başlayan tatil gerçekten uzatıldı mı? Ve ara tatil 20 Şubat’a kadar mı sürecek? İşte tüm merak edilenler...
20 ŞUBAT'A KADAR OKULLAR TATİL Mİ?
Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.
Öğrenciler ve veliler için asılsız olan bu haberlerin aksine, eğitim süreci Bakanlığın aylar öncesinden duyurduğu yıllık çalışma takvimine sadık kalınarak devam edecek. Mevcut takvimde bir değişiklik yapılmadığı sürece, yarıyıl tatili planlanan sürede sona erecektir.
15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılan karnelerle sona ermişti. Takvime göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılıyor.
Sonuç olarak, sosyal medyada okulların açılış tarihinin 20 Şubat'a ertelendiği yönündeki iddialar asılsızdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.