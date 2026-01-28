15 tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor? Bakanlıktan açıklama yapıldı mı? Sosyal medyadaki iddialar gerçek mi?

1

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve öğretmenin beklediği o haber nihayet geldi: 15 gün tatil uzatıldı mı? Okul tatillerinin ve ara tatillerinin merakla beklenmesi, her yıl gündeme gelirken, bu yıl da öğrencilerin ve ailelerinin gözleri yine Bakanlık'tan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2025’te başlayan tatil gerçekten uzatıldı mı? Ve ara tatil 20 Şubat’a kadar mı sürecek? İşte tüm merak edilenler...