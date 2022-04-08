1 AralÄ±k 2021 tarihinde baÅŸlayan zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ±, 1 Nisan'da kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu Ã§erÃ§evede DÃ¼zce'de oto lastikÃ§ilerin yoÄŸun mesaisi baÅŸladÄ±. KÄ±ÅŸlÄ±k lastiklerini yazlÄ±k lastiklerle deÄŸiÅŸtirmek isteyen vatandaÅŸlar, oto lastikÃ§ilerde yoÄŸunluk oluÅŸturuyor.

Oto lastik bakÄ±m uzmanÄ± Ãœmit Sel, yaz lastiÄŸi deÄŸiÅŸiminin yakÄ±t tasarrufu saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hem yakÄ±t hem de can gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan yaz mevsiminde kÄ±ÅŸ lastiÄŸiyle gezmek Ã§ok tehlikeli. HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte kÄ±ÅŸ lastiklerinin kesinlikle sÃ¶kÃ¼lmesi ve yaz lastiklerine geÃ§ilmesi lazÄ±m. YazÄ±n kÄ±ÅŸ lastiÄŸi kullanÄ±mÄ±nÄ± araÃ§lara zarar verir. YakÄ±t tÃ¼ketimini arttÄ±rÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±ÅŸ lastikleri vakumlu, yola tutunuyor. DolayÄ±sÄ±yla araÃ§larÄ±n zorlanmasÄ±nÄ±, yola tutunmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in fazla yakÄ±t yaktÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

Â "7 derece Ã¼zerinde lastikler deÄŸiÅŸtirilmeli"Â

SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin lastik kullanÄ±mÄ±nda artÄ±k daha bilinÃ§li olduÄŸunu sÃ¶yleyen Sel, "Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 7 derecenin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yaz lastiklerinin takÄ±lmasÄ± gerekiyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 7 derecenin altÄ±na inince de kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takÄ±lmalÄ±.

YakÄ±t tasarrufu ve aracÄ±n yolu tutabilmesi iÃ§in deÄŸiÅŸim yapÄ±lmalÄ±. 1 Nisan'dan beri epey bir yoÄŸunluk var. Ä°nsanlar eskisi gibi deÄŸil, daha bilinÃ§liler. ArtÄ±k kÄ±ÅŸ gelince kÄ±ÅŸ lastiÄŸi, yaz gelince yaz lastiÄŸi deÄŸiÅŸimini yapÄ±yorlar. Ä°nsanlar yavaÅŸ yavaÅŸ daha da bilinÃ§leniyor, daha hassaslar bu durumda" ÅŸeklinde konuÅŸtu.