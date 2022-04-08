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    Yatırımını buna yapanlar büyük kazandı! Resmen duyuruldu, Altın, mevduat faizi, dolar, euro, DİBS...

    Altın, dolar, euro, mevduat faizi, DİBS... Yatırım yapan herkesi yakından ilgilendiriyor. Rakamlar tek tek açıklandı ve belli oldu. En çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları açıklandı. Altına yatırım yapan vatandaşlar mart ayında kazançlı çıktı. Aylık en yüksek reel getiri Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,04 oranlarıyla külçe altında oldu. Peki hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi? İşte rakamlar...

    08.04.2022 - 11:27 | | İHA
    Yatırımını buna yapanlar büyük kazandı! Resmen duyuruldu, Altın, mevduat faizi, dolar, euro, DİBS...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’ verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, euro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, euro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI

    Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur.

    Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuştur.

    Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 11,44, euro yüzde 18,00, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 18,14 ve euro yüzde 9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 12,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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