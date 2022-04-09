Zam geri çekilecek! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için AK Parti harekete geçti...

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam konuşulmaya devam ederken, AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması için pazartesi günü Cumhur İttifakı İBB Meclisi'ne teklif sunacak. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'Öğrencilerimize bir müjde vermek için huzurlarınızdayım' diyerek yayınladığı video ile teklifi duyurdu.

ÖĞRENCİ AKBİL ÜCRETLERİNE YAPILACAK ZAMMIN KALDIRILMASI TEKLİF EDİLECEK

AK Parti ve MHP grubu, İBB Meclisi'nde pazartesi günü yüzde 40'lık zammı gündeme getirecek. Öğrencilerin muaf tutulması için teklif sunacak.

Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun.

"ZAMMI İBB SÜBVANSE ETSİN"

Göksu, İETT zarar ediyor savunması yapanlara karşı da formülü açıkladı, "Bu zammı da İBB sübvanse etsin. Böylece İETT'de zarar etmesin, kazansın. Öğrencilerimiz de kazansın. Hayırlı olsun." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TL olmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TL olmuştu. İstanbul'da taksi, dolmuş, sarı minibüs, okul servisleri, personel servisleri de zamdan nasibini almıştı. Öğrenciler, karar sonrası zorlandıklarını belirterek boş akbiller ile İBB'yi protesto etmişti.