Yüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi

İstanbul'da birçok sitede istenen aidatlar dudak uçuklatıyor. Neredeyse kirayla başa baş noktaya gelen aidatlar, kat maliklerini isyan ettirdi. Yapılan araştırmaya göre İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı.

Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor. Site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe göstese de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

ORTALAMA 1.674 LİRA

Eva Gayrimenkul Değerleme'nin verilerine göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı" diye konuştu.

TASARRUF ÖNLEMLERI KONUŞULUYOR

Hizmet dışarıdan alınınca yönetime yüklenen maliyetlerin arttığını da sözlerine ekleyen Bal, "Maliyetleri azaltmak için dışarıdan alınan temizlik hizmetlerinin azaltılması, ortak alandaki yüksek enerji tüketen aydınlatmaların değiştirilmesi gibi önlemler konuşuluyor. 2022 bütçelerinin yapılması ve genel kurulların gerçekleştirilmesi akabinde farklı uygulamalar da ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı. (Seda Tabak-Sabah)