°
Şehir seçiniz
    BİST1.991-1.61EURO15.60-0.23USD14.220.79ALTIN900.512.43
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiYüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi
    HaberlerEkonomi Haberleri Yüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi
    ABONE OL

    Yüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi

    Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor. Aidatlara yüzde 80 zam geldi. Son bir yılda yüzde 80 artışla, kiralarla başa baş noktaya gelen site aidatları vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor. Site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe gösterse de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

    05.03.2022 - 08:46 |
    Yüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi

    İstanbul'da birçok sitede istenen aidatlar dudak uçuklatıyor. Neredeyse kirayla başa baş noktaya gelen aidatlar, kat maliklerini isyan ettirdi. Yapılan araştırmaya göre İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı.

    Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor. Site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe göstese de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

    Yüzde 80 zam geldi Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor Böylesi görülmedi

    ORTALAMA 1.674 LİRA

    Eva Gayrimenkul Değerleme'nin verilerine göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı" diye konuştu.

    TASARRUF ÖNLEMLERI KONUŞULUYOR

    Hizmet dışarıdan alınınca yönetime yüklenen maliyetlerin arttığını da sözlerine ekleyen Bal, "Maliyetleri azaltmak için dışarıdan alınan temizlik hizmetlerinin azaltılması, ortak alandaki yüksek enerji tüketen aydınlatmaların değiştirilmesi gibi önlemler konuşuluyor. 2022 bütçelerinin yapılması ve genel kurulların gerçekleştirilmesi akabinde farklı uygulamalar da ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı. (Seda Tabak-Sabah)

    GÜNCEL HABERLER

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Yerli doğal gaz için tarih verdi! BOTAŞ...

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Yerli doğal gaz için tarih verdi! BOTAŞ...

    Vladimir Putin'in kararını öğrenince Rus kabinesi şoke oldu! 'Bu berbat, akıllarını kaçırmış olmalılar'

    Vladimir Putin'in kararını öğrenince Rus kabinesi şoke oldu! 'Bu berbat, akıllarını kaçırmış olmalılar'

    Yüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi

    Yüzde 80 zam geldi! Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Böylesi görülmedi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Yerli doğal gaz için tarih verdi! BOTAŞ...

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Yerli doğal gaz için tarih verdi! BOTAŞ...

    Sıradaki Haber
    Vladimir Putin'in kararını öğrenince Rus kabinesi şoke oldu! 'Bu berbat, akıllarını kaçırmış olmalılar'

    Vladimir Putin'in kararını öğrenince Rus kabinesi şoke oldu! 'Bu berbat, akıllarını kaçırmış olmalılar'

    Sıradaki Haber
    İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

    İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

    Sıradaki Haber
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak

    Sıradaki Haber