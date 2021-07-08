Yoksulluk sınırı nedir, neye göre hesaplanır? Türkiye'de yoksulluk sınırı nedir?

Neredeyse bütün ülkelerde yoksul olarak yaşamakta olan yurttaşlar mevcut halde bulunmaktadır. Yoksulluk sınırı bu fertlerin durumları ile ilgili karar almada veya yoksulluğun önlenmesi ile alakalı konularda yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek bir ekonomik araç oluşturmaktadır.

YOKSULLUK SINIRI NEDİR?

Yoksulluk sınırı, yeterli yaşam standardında yaşayabilmek amacı için gereken asgari gelir miktarına denir. Uygulamada veya algılamada, yoksulluk kavramında olduğu üzere gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum şeklinde kabul edilebilecek nitelikte farklar bulunmaktadır ve bununla birlikte ülkeler bazında olan sınır rakamlar değişiklik göstermektedir.

YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Yoksulluk sınırının hesaplanması veya belirlenmesi, genel olarak normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini sağlayabilecek bir sene zarfında tüketebileceği bütün kaynakların değerinin toplanması ile bulunmaktadır. Zaman geçtikçe enflasyon oranında artışın mevcut olması da yoksulluk sınırını büyük ölçüde etkilemektedir.

Bu kaynaklar arasında en önemlisini yaşayabilmek için kullanılacak olan yerin kirası veya gideri oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı, yoksulluk sınırı ile direkt bir şekilde bağlantılı olan ekonomistler gayrimenkul fiyatlarındaki inişleri veya çıkışları yakından takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE YOKSULLUK SINIRI NASIL OLMAKTADIR?

Türkiye içerisindeki yoksulluk sınırının ne düzeyde olduğu konusu en iyi bir şekilde geçmişte yer alan verilere bakılarak anlaşılmaktadır. Türkiye’de geçmiş zamanlara ait olan veriler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ocak 2002 tarihinde 935 TL

Aralık 2003 tarihinde 1.603 TL

Nisan 2004 tarihinde 1.652 TL

Eylül 2005 tarihinde 1.832 TL

Ekim 2006 tarihinde 1.934 TL

Kasım 2007 tarihinde 2.171 TL

Şubat 2008 tarihinde 2.329 TL

Ekim 2009 tarihinde 2.464 TL

Aralık 2009 tarihinde 2.588 TL

Eylül 2010 tarihinde 2.757 TL

Ekim 2010 tarihinde 2.802 TL

Aralık 2011 tarihinde 3.063 TL

Şubat 2012 tarihinde 3.117 TL

Aralık 2012 tarihinde 3.208 TL

Mart 2013 tarihinde 3.311 TL

Aralık 2013 tarihinde 3.523 TL

Temmuz 2014 tarihinde 3.835 TL

Aralık 2014 tarihinde 4.014 TL

Ocak 2016 tarihinde 7.229 ?

Ocak 2017 tarihinde 4.818 ?

Ocak 2018 tarihinde 5.262 ?

Ocak 2019 tarihinde 6.543 ?

Ocak 2020 tarihinde 7.229 ?

Şeklinde olduğu görülmüştür.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE GÖRE AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Açlık sınırının kapsamına bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen standartlara göre hesaplandığı görülmektedir. Açlık sınırı için verilen değerler, çalışan veya bir tane 0 ile 6 yaş aralığında olan bir başkası ise 6 ile 15 yaş aralığında olan ve dört kişiden meydana gelen bir aileye göre hesaplanmaktadır. Bu durum kapsamında ise yine Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği, bütün aile üyelerinin alması gerekli olan asgari kalori miktarı belirlenmiştir.

Yaşça çok büyük bir evlada sahip olan bir aile genel olarak 2800 kalori ile yaşamını sürdürebilir iken, 0 ile 6 yaş aralığı içerisinde küçük bir evladı bulunan aileler için yaklaşık 2800 kaloriye ilave olarak 2400 kalori daha eklenmektedir. Bunun nedeni ise gelişim döneminde olan çocukların asgari olarak alması gerekli olan kalori miktarınım 2400 olmasıdır.