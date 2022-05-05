Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman? Yayla Agro Gıda hisse fiyatı ne? İşte Yayla halka arz talep toplama tarihleri!
Yayla Agro Gıda halka arz tarihleri belli oldu. 2022 yılı halka arzları arasında yer alan Yayla Agro Gıda’nın halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arz için geri jsayım sürerken yatırımcı da Yayla Agro Gıda halka arz talep toplama tarihlerini merak ediyor. Peki, Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman? Yayla Agro Gıda hisse fiyatı ne? Yayla halka arz eşit mi, oransal mı? İşte Yayla halka arz talep toplama tarihleri!
Yayla Agro Gıda halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. 71 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Peki, , Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman? Yayla Agro Gıda hisse fiyatı ne? Yayla halka arz eşit mi, oransal mı? İşte Yayla halka arz talep toplama tarihleri!
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Yayla Agro Gıda, halka açılıyor. Şirketin halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Yayla Agro Gıda talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
YAYLA AGRO GIDA HİSSE FİYATI NE?
Yayla Agro Gıda halka arz fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.