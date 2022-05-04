Yeni halka arz! Sun Tekstil halka arz ediliyor! Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ne?

2022 yılı halka arzlar devam ediyor. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Sun Tekstil halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Hisselerinin %17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payı %20,71’e kadar yükseltebilecek. Peki, Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ne? Sun Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı? Sun Tekstil halka arz hisse ne zaman işlem görecek? İşte Sun Tekstil halka arz talep toplama tarihleri ve halka arz künyesi!

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 28 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerinin %17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payı %20,71’e kadar yükseltebilecek.

SUN TEKSTİL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hisseler için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

SUN TEKSTİL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Sun Tekstil halka arz pay fiyatı 26 TL olarak belirlendi. Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan Sun Tekstil, İSO 500’de 272’nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına göre de 22’nci sırada yer alıyor.

SUN TEKSTİL HAKKINDA BİLGİLER

1987 yılında kurulan Sun Tekstil, hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa’da bulunan modern üretim tesisleri, İzmir’in yanı sıra İngiltere’nin Londra ve Leicester ile İspanya’nın La Coruna şehirlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.

Sun Tekstil, kendisine bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla da yuvarlak örme kumaş üretiyor ve kumaş koleksiyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Ekoten Tekstil, İSO İkinci 500’de 216’ncı sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ise 61’inci sırada yer alıyor.

ÜRÜNLERİNİN YÜZDE 90’DAN FAZLASINI İHRAÇ EDİYOR

Konsolide cirosunu 2021 yılsonu itibarıyla %70,3 artışla 2,2 milyar TL seviyesine taşıyan ve üretiminin 2019’da %93’ünü, 2020’de %98’ini ve 2021’de %96’sını ihraç eden Sun Tekstil, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirerek yatırımlarını büyütmek üzere halka açılıyor.

SUN TEKSTİL HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sun Tekstil’in bu yöndeki izahnamesi, www.suntekstil.com.tr adresinde, halka arzda satışa aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.qnbfi.com adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda www.kap.org.tr yayımlandı.

Sun Tekstil’in çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL’den 135.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.600.000 TL ve mevcut ortaklardan Elvan Ünlütürk ve Şefika Günseli Ünlütürk’ün sahip olduğu toplamda 7.800.000 TL olmak üzere toplam 23.400.000 TL nominal değerli 23.400.000 adet B grubu hamiline yazılı paylar halka arz edilecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Elvan Ünlütürk ve Şefika Günseli Ünlütürk’ün sahip olduğu toplam 4.680.000 TL nominal değerli 4.680.000 adet hamiline yazılı B grubu payın, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 28.080.000 TL nominal değerli 28.080.000 adet B grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

Buna göre hisselerinin %17,26’sını halka arz etmeye hazırlanan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payı %20,71’e kadar yükseltebilecek.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin %50-60’ı yatırım, %15-20’si işletme sermayesi, %25-30’u mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve %3-5’i ise Ar-Ge çalışmalarında değerlendirilecek. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az %30’u nakit kâr payı olarak yatırımcılara dağıtılması hedeflenmekte.

“İHRACATIMIZLA TÜRKİYE’NİN CARİ DENGESİNE POZİTİF KATKIDA BULUNUYORUZ”

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın önde gelen hazır giyim ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın ürün ve 1500’den fazla tasarımla hizmet veriyor, ürünlerimizin %90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı konumumuzla ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyoruz.

İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış tekstil sanayi şirketlerinden biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ederken, büyüme yolculuğumuzdaki doğal akışın bir parçası olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız.

Hem Sun Tekstil hem de Ekoten için yeni makine alımları, dijitalleşme süreçlerinin geliştirilmesi, daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılması, yurt dışında yeni tasarım ofislerinin açılması ve yeni bir üretim tesisinin kurulması planlarımız var. Ayrıca önümüzdeki dönemde global pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi yeni müşterilerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde kârlı büyüme performansına sahip, 35 yıllık %100 yerli sermayeli bir tekstil sanayi şirketi olarak, halka açılmanın bu hedeflerimize ulaşmayı güçlü biçimde destekleyeceğine yürekten inanıyorum.”

SUN TEKSTİL HALKA ARZ KÜNYESİ

Halka arz öncesi sermaye 120.000.000 TL

Sermaye artırımı 15.600.000 TL

Halka arz sonrası sermaye 135.600.000TL

Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: Hamiline yazılı 23.400.000 adet

Birim pay fiyatı 26 TL

Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 28.080.000 TL

Halka açıklık oranı ek satış dahil %20,71

Halka Arz Konsorsiyum Lideri: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.