°
Şehir seçiniz
    BİST2.3481.36EURO16.120.56USD14.750.30ALTIN914.950.47
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiYavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor
    ABONE OL

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

    Zonguldak’ın Filyos Limanı’nda hazırlıklarını tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, yarın Karadeniz’deki ilk görevi için demir alacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz’de ilk kez birlikte görev yapacak.

    07.04.2022 - 16:02 | | DHA
    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

    Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz’deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

    KUYUBAŞI VANALARI YAVUZ’A EMANET

    Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz’e uğurlanacağı açıklandı. 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğal gaz arama çalışmalarına katılacak. Yavuz, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı’na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez birlikte görev alacak.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Sıradaki Haber
    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Sıradaki Haber
    Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

    Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

    Sıradaki Haber
    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Sıradaki Haber