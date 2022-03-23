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    EkonomiUKOME toplantısı ne zaman, bugün mü? İBB UKOME toplantısı kararları ne?
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    UKOME toplantısı ne zaman, bugün mü? İBB UKOME toplantısı kararları ne?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı. Peki, UKOME toplantısı ne zaman, bugün mü?

    23.03.2022 - 12:53 |
    UKOME toplantısı ne zaman, bugün mü? İBB UKOME toplantısı kararları ne?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oylanacak. Şoför esnafı en az yüzde 50 zam istiyor. İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini ve bunun sürdürülebilir olmadığını söylemişti.

    UKOME TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

    UKOME toplantısı bugün Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Toplantıda, indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oya sunulacak. Öğrenci kartlarına 25 yaş sınırı getirilmesi de gündemler arasında.

    OCAK AYINDA YÜZDE 36 ZAM GELMİŞTİ

    UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

    1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste tam uzun mesafe 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş ise 4,46 lira. 

     

     

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