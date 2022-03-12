UçuÅŸlar ve sefer saatleriyle ilgili son dakika kararÄ±! Resmen deÄŸiÅŸti, yüzde 30 azaltÄ±ldÄ±
UÃ§uÅŸlar ve sefer saatleriyle ilgili son dakika kararÄ±. Ä°stanbul'daki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uÃ§ak seferlerini de vurdu. Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Meydan Ä°ÅŸletmesi HavaalanÄ± Ä°ÅŸletme ve HavacÄ±lÄ±k EndÃ¼strileri A.Åž. (HEAÅž), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Â
12.03.2022 - 19:46 |
YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda beklenen olumsuz meteorolojik koÅŸullar nedeniyle, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nda, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasÄ±nda %30 oranÄ±nda uÃ§uÅŸ iptali yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olup, tÃ¼m yolcularÄ±n uÃ§uÅŸlarÄ± ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve Ã§aÄŸrÄ± merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.Â