Yerli otomobil TOGG ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. TOGG’un yeni görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından TOGG’un ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG’un üretim tarihini açıkladı. Peki, Togg ne zaman çıkıyor? Togg üretime ne zaman başlıyor? Togg çıkış tarihi belli oldu!

Türkiye'nin Ufuk Avrupa Programı'na resmen katılımı nedeniyle TÜBİTAK ev sahipliğinde Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlendi.

TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

İstanbul Ataşehir'deki bir otelde dün başlayan ve bugün sona erecek etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, açıklamalarda bulundu.

"TOGG, YIL SONU ÜRETİMDE"

TOGG'a dair yeni görüntülerin resmi sosyal medya hesabından paylaşılmasına ilişkin Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü. Bu testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı" diye konuştu.

20 YILDA SIFIRDAN ALT YAPI

Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu Ar-Ge ve inovasyon başarısı hakkında değerlendirmelerde de bulunan Kacır, "Türkiye son 20 yılda adeta sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon alt yapısı oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklarımız var. 80'den fazla teknoparkımızda 7 binden fazla firmamız araştırma geliştirme odaklı çalışmalar yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayinde büyük başarılara imza attığını belirten Kacır, "Türkiye'nin savunma sanayinde de şimdi sivil teknolojilerde de temel yaklaşımı teknolojide değişimin, paradigma değişiminin gerçekleştiği alanlara odaklanmak. Havacılıkta bunu başardık. Şimdi bu başarımızı bütün dünya seyrediyor, yakından takip ediyor. Elektrikli otomobillerde, sürücüsüz otomobillerde, sağlıkta gen teknolojilerinde, enerjide, yeni nesil nükleer enerji teknolojilerinde benzer paradigma değişimleri olduğunu görüyoruz" dedi.

"TURKCORNLARIN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Finans ve oyun teknolojilerinde de pek çok start-upın bulunduğunu vurgulayan Kacır, "Milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimlerine dünyada unicorn denirken, biz Turkcorn diyoruz. Türkiye'nin artık 6 Turkcorn'u var. Önümüzdeki dönemde bunların sayıları artmaya devam edecek. Bunların bazıları on milyar dolar değeri aştı. İnşallah buna benzer küresel başarılar yakalamış örneklerin sayılarını da çoğaltıyor olacağız" diye konuştu.