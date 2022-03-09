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    EkonomiTHY'den son dakika sefer kararı! Birçoğu iptal edildi
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    THY'den son dakika sefer kararı! Birçoğu iptal edildi

    THY'den son dakika sefer iptali kararı. Resmen duyurdu. Seyahat edecek yolcular dikkat. Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti.

    09.03.2022 - 21:32 | | DHA
    THY'den son dakika sefer kararı! Birçoğu iptal edildi

    Yurt genelinde kar yağışı için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti.

     

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